En sak som slog mig för någon vecka sedan var att SDHL varit jämnare än på väldigt länge. Kanske den jämnaste serien någonsin? Det skulle visa sig att jag inte har så väldigt mycket att underbygga det hela med, men jag bygger ändå påståendet mycket på hur det sett ut de senaste åren där SDE och Göteborg varit hopplösa slagpåsar i botten av tabellen, och spänningen kring seriens enda streck, det som på ena sidan ger negativt kval och på den andra slutspel, har uteblivit.Det blev ingen jättespänning i år heller, men tillslut blev det "bara" nio poängs differens mellan åttan Leksand och nian Modo. Ifjol var det 18 poäng mellan AIK och SDE kring strecket och i förfjol skiljde det tolv poäng mellan Brynäs och SDE.Måhända att ligan kanske är på rätt väg när det kommer till jämnheten. Även om det är en bra bit att vandra. Men det är ju jämnheten vi vill ha, och det är den som skapar spänning i serielunken.Well, jag ska egentligen inte fördjupa mig så mycket i detta. Igår slog det mig nämligen hur fruktansvärt ojämna de första matcherna i kvartsfinalspelet var. Överlägsna seriesegraren HV71 tvålade till Leksand på bortaplan med hela 9-1. Serietvåan Luleå gjorde 7-0 borta mot Linköping. Djurgården vann mot AIK med 5-1 och säsongens överraskning SDE fick se sig besegrade av Brynäs med 4-0.25-225-2?! Är det så kul?Jag kollade upp hur topp fyra redde ut det hela ifjol och där slutade det 10-4 i matcher i kvartsfinalspelet. Då avgjordes det i bästa av fem, i år bäst av tre. Femman HV71 "skrällde" förvisso mot fyran Leksand och slog ut dem i kvarten. Men den totala målskillnaden mellan de som gick till semi och de som inte gjorde det slutade på 55-17 och det speglar ojämnheten lite. Luleå släppte faktiskt inte in ett enda mål mot AIK i den första rundan.Jag tycker SDHL är på rätt väg i mycket. Men de kämpar och sliter mot vikande publiksiffror. Matcherna sänds på C More, där har jag dålig koll på hur många det är som tittar. Min övertygelse är att jämna och täta matcher kommer generera mer publik. Därför undrar jag om inte ligan skulle tjäna på att kapa slutspelet med två till fyra lag redan till nästa säsong.Nackdelen blir ju att 20 till 40 procent av spelarna lirat klart redan i februari, såvida man inte skulle förlänga grundserien. Men fördelen skulle ju bli att de redan på förhand avgjorda matcherna skulle bli färre. Måhända att detta kan locka fler intresserade som kollar på matcherna.Sex lag till slutspel där ettan och tvåan står över kvartsfinalspelet.Det här alternativet är jag mest sugen på. Fyra lag till slutspel där både semi och final avgörs i bäst av sju. HV71 har förvisso seglat iväg den här säsongen och om jag spekulerar fritt så hade nog inte Djurgården vållat dem så speciellt stora bekymmer i en semi. Luleå - Brynäs hade nog blivit jämnare, gänget från Gävle hade nog kunnat knycka en och annan match här.Vad tycker ni? Bör antalet lag till slutspel reduceras?