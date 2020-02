Petats som förstavalet - nu hämtar Rangers in ännu en målvakt

FYLLER PÅ MED ÄNNU EN MÅLVAKT

Henrik Lundqvist har varit det odiskutabla förstavalet för New York Rangers sedan han blev in i NHL 2005. Men på senare tid har det där förändrats drastiskt. I förra veckan slog Rangers-coachen David Quinn fast att det ryska stjärnskottet Igor Shestyorkin nu är lagets förstemålvakt.– När du har tre målvakter i den situationen som vi är i blir man lite känslig för alla. Du vill ge alla chansen för att se hur saker och ting faller. Jag tycker att alla har fått en bra möjlighet att visa vad de går för. Jag känner att Igor har haft störst inverkan på laget och att jag har varit i ett läge att gå med honom, berättade han för New York Post Lundqvist har bara startat fyra matcher under 2020. Under samma tid har konkurrenterna Alexandar Georgiyev och Igor Sjestjorkin startat i åtta matcher vardera. Quinns uttalande har satt fart på spekulationerna om hans framtid i klubben. Han har ett år kvar på kontraktet.— Vi har diskussioner internt. Det är där vi håller dem. Vi får se. Vi får se vad som händer. Jag har inget mer att tillägga faktiskt. Jag vill inte tillägga mer just nu. Vi får se, sa han till Expressen häromdagen och samtidigt svarade han "inga kommentarer" när frågan om det diskuterats om han ska släppa sin "no trade-klausul" kom.

För att spä på spekulationerna ytterligare gjorde Rangers under gårdagen en trejd med med Philadelphia som tog målvakten Jean-François Bérubé till Manhattan. Bérubé har inte spelat NHL-hockey under säsongen och skickades direkt till Rangers farmarlag Hartford Wolfpack. Det finns de som menar att trejden egentligen bara är en försäkring för farmarlaget, då deras förstaval Sjestjorkin numera är uttalad etta i Rangers.Å andra sidan kan det vändas till att Rangers nu bestämt sig för att göra sig av med en av sina tre målvakter som just nu finns uppe i NHL. Det börjar nämligen bli tjockt på målvaktsbänken i Rangers.Spekulationerna lär fortsätta under den närmaste tiden. På måndag är det trade deadline i NHL.