Nionde raka förlusten – nytt kval i sikte för Leksand

Leksands IF

Leksands IF - IK Oskarshamn

STOCKHOLM (HOCKEYSVERIGE.SE)

Mål i baken efter 38 sekunder och sedan ytterligare ett med 2,2 sekunder kvar av första perioden. Så mycket mer signifikativt kan det inte bli för Leksands IF just nu. Djurgårdens Manuel Ågren slank igenom försvaret och satte 1–0 i matchens första byte. När Leksand sedan hade kvitterat genom Patrik Zackrisson– hans första mål sedan 28 december – skickade Marcus Högström in ett ledningsmål för Djurgården i periodens slutsekunder.

Psykiskt nedslående för SHL-jumbon, som släppte in ytterligare två mål i andra perioden och slutligen föll med 2–5. Det var Leksands nionde raka nederlag, varav det femte sedan Ulf Samuelsson avlöste Roger Melin i båset.

– Vi har väl två mer eller mindre öppna mål som vi missar samtidigt som de får liknande chanser åt andra hållet som går in. Det är så klart tufft, säger lagkaptenen Martin Karlsson till hockeysverige.se.

– När vi får lägena krampar vi med klubban lite hårdare än normalt. Det gäller att jobba sig ur det här nu.

Eftersom Linköping vann sin match mot serieledande Luleå efter förlängning har Leksand hela 17 poäng upp till fast mark med nio matcher kvar att spela. Det finns visserligen en matematisk chans att masarna skulle kunna gå ikapp och om, men inte ens den mest hårdnackade optimisten skulle känna att det är realistiskt.

"INTE RIKTIGT KÖRT"

– Det är ju inte riktigt kört, men det förstår ju alla och vi också att det är tufft, säger assisterande tränaren Gunnar Persson som erkänner att lagledningen så smått börjat planera för ett eventuellt kval och hur man ska matcha laget och disponera tiden resten av grundserien för att lyfta lagom till det att det mer eller mindre oundvikliga allvaret startar.

– Vi hade pratat om att vi skulle vara lediga i morgon och träna på lördag för att vara pigga (mot Oskarshamn), men vi får kanske titta över det och tänka annorlunda redan nu. Vi får brainstorma i bussen hem.

Martin Karlsson konstaterar att det oavsett vad tabellen säger är en situation där man måste skapa sig goda vanor inför avslutningen.

– Det är lite klyschigt att säga det, men det är match för match. Oavsett vad som händer i vår här är det viktigt att ha en bra känsla med sig. Det handlar om att spela match för match och försöka bygga upp någonting.

– Man måste försöka komma varje dag med huvudet högt och bröstet framåt. Det blir bara värre om man gräver ned sig ännu längre.

Ulf Samuelssons intåg har förändrat en hel del i spelet, men än så länge har det inte setts på resultattavlan. Martin Karlsson menar att Leksand blivit tuffare, men att man måste bli ännu tuffare för att vända den negativa trenden.

– Det är två lite olika ledartyper med sin egen filosofi. Uffe har kommit in med lite rakare linjer och försöker spela lite raka än vi gjort innan och försökt tajta till försvarsspelet, säger han och konstaterar att spelarna själva måste ta nästa kliv.

– Vi måste få dit våra lägen och tuffa till oss framför båda målen, men kanske framför allt vårt egna.

Gunnar Persson tycker sig dock kunna skönja en attitydförändring hos spelarna.

– Vi jobbar hårdare och är mer aggressiva, men det har inte satt sig än. Vi jobbar med rätt saker på träningarna och känner att det kommer att bli bra.