NHL-intresse för KHL:s skyttekung

Efter drygt 300 NHL-matcher för Washington och St. Louis valde den tjeckiske 26-årigen Dmitrij Jaskin att lämna NHL för spel i den ryska KHL-klubben Dynamo Moskva inför den här säsongen.

Där har succén varit ett faktum för Jaskin, som på 55 matcher för Dynamo stått för hela 62 poäng. Av dessa poäng är 30 mål, vilket gör att tjecken toppar hela KHL:s skytteliga, ett mål före CSKA Moskvas storstjärna Kirill Kaprizov.

Nu kan den succén resultera i ett nytt NHL-äventyr för andrarundevalet från 2011 års NHL-draft.



Enligt den ryske Sport-Express-journalisten Igor Eronko ska Jaskins tränare Vladimir Krikunov ha låtit meddela att hans 26-årige stjärnforward har två konkreta NHL-anbud att ta ställning till efter säsongen.

Vilka två NHL-klubbar det rör sig om är i dagsläget inte känt.

Jaskins kontrakt med Dynamo löper ut efter säsongen, vilket gör att han är fri att återvända till NHL om han skulle önska det.

Per Moscow Dynamo head coach Vladimir Krikunov Dmitrij Jaskin has 2 NHL offers. 303 NHL games veteran (mostly in Blues uniform) is the KHL leading goal-scorer. He has 62 (30+35) points in 55 games being +35. Worth to mention he plays alongside Vadim Shipachyov, best KHL playmaker