Legendarens son klar för spel - i England

Hans pappa är en av de bästa målvakterna genom tiderna. Sonen Jeremy Brodeur har inte haft samma framgång som pappa Martin Brodeur. Nu är 23-åringen klar för spel i England och Sheffield Steelers.

Målvakten lämnade inför denna säsong Nordamerika, för spel i ungerska ligan och HK Budapest. Han har denna säsong spelat tolv matcher för Budapest med en räddningsprocent på 91.5%.

✍🏻 | SIGNING NEWS! @JBrodeur30 joins the roster, as we enter the final months of the 2019/20 season.