Björklöven gjorde det – satte nytt poängrekord i HockeyAllsvenskan

Björklöven kunde vid poäng mot Karlskoga slå poängrekordet i HockeyAllsvenskan och det gjorde man med. Axel Ottosson blev matchhjälte när han ordande bonuspoängen i förlängning.

– Det är ett kvitto på att vi gjort något bra. Jag njuter varje dag här, säger Axel Ottosson till C More.



AIK-Västervik 3-1 (1-0, 1-1, 1-0)

AIK: Emil Aronsson x2, Johan Larsson

Västervik: Erik Ullman

Roger Melins första match i återkomsten till AIK. Ska han bli frälsaren som gör att AIK spelar i HockeyAllsvenskan även nästa säsong. Effekten var ett faktum inledningsvis och Emil Aronsson kunde ge hemmalaget ledningen.

AIK fortsatte att trycka på framåt och tidigt i den andra perioden kunde Johan Larsson skjuta 2-0 i numerärt överläge. Västervik kom tillbaka in i matchen och fick kontakt när Erik Ullman reducerade, även det i powerplay.

Men det blev en Roger Melin-effekt för AIK som genom Emil Aronssons andra mål för kvällen kunde knipa alla tre poängen från matchen.

Almtuna-Modo 1-4 (0-0, 0-2, 1-2)

Almtuna: Tobias Åhström

Modo: Fredrik Olofsson, Kalle Jellvert, Jonathan Johnson, Patrik Karlkvist

Kampen om andraplatsen i HockeyAllsvenskan är jämn mellan Modo och Timrå. Modo hade inför bortamötet med Almtuna fyra poängs försprång till Timrå men man lyckades inledningsvis inte få håll på hemmalaget.

I den andra perioden fick man ett gyllene läge i powerplay som man också utnyttjade. Fredrik Olofsson stod helt omarkerad mitt i slotten och kunde skicka in ledningsmålet för gästerna. Modo fick luft under vingarna och kunde dubbla sin målskörd när Kalle Jellvert sköt 0-2 sent i den andra perioden.

Modo kunde sedan hålla undan och till slut vinna matchen med 1-4. Viktig seger då man drygar ut försprånget med en poäng till Timrå som tappade sin ledning mot Västerås.

Karlskoga-Björklöven 1-2 (0-1, 0-0, 1-0, 0-1)

Karlskoga: Fredrik Forsberg

Björklöven: Olle Liss, Axel Ottosson

Björklöven på imponerande 109 poäng i HockeyAllsvenskan hade under kvällen möjligheten att slå poängrekordet om man lyckades ta poäng mot Karlskoga. En grinig match inledningsvis där framför allt poängkungen i Björklöven Alex Hutchings och Karlskogas Carl Berglund var fly förbannade på varandra.

Gästerna skulle ta ledningen när Olle Liss hittade nätmaskorna i spel fem mot fyra med dryga minuten kvar att spela av den första perioden.

Karlskoga hittade till slut en väg in i matchen efter att ha tryckt på ordentligt. Fredrik kForsberg hittade till slut förbi en storspelade Joe Cannata i målet. Matchen till förlängning där Axel Ottosson med en fin soloprestation kunde avgöra matchen för Björklöven. I och med vinsten satte man nytt poängrekord i HockeyAllsvenskan med sin 111 poäng.

– Vi var det bättre laget. Det är häftigt att slagit rekordet och något man kommer bära med sig hela karriären. Det är ett kvitto på att vi gjort något bra. Jag njuter varje dag här, säger Axel Ottosson till C More.

Kristianstad-Karlskrona 2-0 (0-0, 1-0, 1-0)

Kristianstad: Malte Sjögren x2

Kristianstad jagar säker mark och Almtuna. Inför kvällens omgång skiljde det fyra poäng mellan lagen och det kommer med största sannolikhet bli en kamp ända in i slutet. Mot Karlskrona fick vi sen en mållös första period men i den andra vakande hemmalaget.

Malte Sjögren sköt förlösande 1-0 för Kristianstad efter drygt 14 minuters spel i den andra perioden. Kristianstad jobbade hårt matchen igenom och man skulle lyckas ta med sig alla tre poängen. Malte Sjögren blev stor segerorganisatör när han sköt sitt och hemmalagets andra mål i matchen fram till 2-0. Tre oerhört viktiga poäng för Kristianstad som nu bara är en poäng bakom Almtuna.

Tingsryd-Mora 3-2 (2-2, 0-0, 0-0, 1-0)

Tingsryd: Ludvig Elvenes, Ludvig Claesson, Gustav Olhaver

Mora: Brendan Ranford, Brant Harris

En match där mycket stod på spel för båda lagen. Det är en oerhört jämn kamp om den sista plasten till kvalspel. Mora verkade var lite övertända för man drog på sig väldigt många utvisningar. Man tog visserligen ledningen genom Brendan Ranford men sedan kunde Tingsryd två gånger om i powerplay överta ledningen. Först genom Ludvig Elvenes och sedan genom Ludvig Claesson.

Mora fick, trots mycket tid i utvisningsbåset, med sig 2-2 innan den första periodpausen. Brant Harris hittade rätt och sköt kvitteringen tätt efter Claessons 2-1-mål.

En händelserik förstaperiod men sedan hände det inte mycket i målväg utan matchen till förlängning där Tingsryd till slut drog det längsta strået då Gustav Olhaver kunde avgöra. En viktig extrapoäng för hemmalaget i jakten på en kvalplats.

Västerås-Timrå 1-2 (0-0, 1-1, 0-0, 0-1)

Västerås: Isac Skedung

Timrå: Filip Westerlund, Jens Lööke

Timrå jagar Modo i toppen och behöver minska avståndet som man har. Till kvällens match fick man klara sig utan lagets stora stjärna Jonathan Dahlén.

Efter en mållös första akt kunde Timrå spräcka målnollan genom Filip Westerlund efter en snabb omställning. Västerås kom dock tillbaka genom Isac Skedung som kunde raka in pucken i tom bur.

Matchen till slut till förlängning där Timrå kunde knipa bonuspoängen men det känns nog surt för gästerna som nu tappar i jakten på Modo i och med deras vinst mot Almtuna.

Vita Hästen-Södertälje 1-3 (0-1, 0-0, 1-2)

Vita Hästen: István Bartalis

Södertälje: Nick Olesen, Bobbo Petersson, Filip Ahl

Södertälje går som tåget just nu och har forsat fram i tabellen och tagit placering för placering. Mycket har man att tacka sin danska stjärna Nick Olesen för. Han har varit väldigt bra den här säsongen och tillsammans med Ludwig Blomstrand och nyförvärvet Filip Ahl ska man bära SSK.

Den danska skarpskytten sköt ledningsmålet för gästerna tidigt i matchen efter att Vita Hästen slarvat i egen zon. Vita Hästen kom tillbaka genom Istvan Bartalis men Södertälje visade sig vara starkare och kunde till slut vinna matchen. Filip Ahl kunde punktera matchen med sitt 1-3-mål.