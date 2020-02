Vilket lag vill ni se i #Hockeyettan-finalen från den södra Allettan?#ATGHockeyettan — Mjörnbergs Trashtalk (@mjornbergpodd) February 18, 2020

Vilket lag vill ni se i #Hockeyettan-finalen från den norra Allettan?#ATGHockeyettan — Mjörnbergs Trashtalk (@mjornbergpodd) February 18, 2020

Sju lag har chansen att ta sig till final när Allettan når sin ände imorgon kväll. En Hockeyettan-final som faktiskt känns betydligt hetare än vad den gjort tidigare gånger den funnits med i serieupplägget.Kanske för att Hockeyettan som helhet har varit så jämn och känns lite hetare än vanligt just den här säsongen.Men nå väl, Väsby och Borlänge gör upp i norr och Halmstad, Nybro, Huddinge, Mariestad och Troja/Ljungby stångas om det i söder.Det finns så många olika scenarier kring upplösningen att det knappast är någon idé att spekulera. Det kan gå precis hur som helst, det är bara att spänna fast säkerhetsbältet och njuta av dramatiken.Men vilka skulle utgöra en intressant final? Det är en betydligt mer spännande frågeställning att spåna i.Jag skickade ut frågan på Twitter och det tycks verkligen som att det (inte helt oväntat) råder delade meningar om den saken.Själv har jag dock en ganska klar uppfattning om vad som vore ”roligast” och i förlängningen kanske bäst för Hockeyettan som liga. Utan att på något sätt förringa något av lagen som är inblandade i jakten. Det sportsliga ska givetvis styra, är man bäst och kniper platsen så är man.Men blickar vi i norr så landar jag hur jag än vrider och vänder på det i att det vore lite mer spännande med Väsby till final.I Borlänge skulle det förvisso bli finalspel med ligans bästa spelare ( Markus Persson ) på planen och det är ett starkt lag som kan bjuda på väldigt underhållande hockey. Men dalkarlarna har varit i final förr och ärligt talat, det var ingen hit. Borlänge är inget publiklag och finalserien mot Huddinge säsongen 17/18 var ingen kioskvältare. Man måste ha i åtanke att finalen rasar vid sidan av ett stekhett playoff 1 och utanför de två finalorterna var det i stort sett ingen som brydde sig.Då känns det lite mer spännande med Väsby som ju har ett namn om sig ute i stugorna sedan tidigare (vem kan inte associera till Vilda Väsby?) och som också kommer lite som en underdog den här säsongen. En klubb som dessutom har ett ganska bra grundintresse och som säkert skulle kunna packa in rätt bra med folk i gamla Vilundahallen som det blev finalspel. Dessutom är ju en stundande kvalserie med möten mellan Väsby och AIK, klubbarna som har samarbetat en del med varandra på senare år, synnerligen läskande.I söder är det lite mer knivigt. Huddinge sorteras förstås bort av ovan nämnda anledning. De har dessutom varit med i båda de finaler som spelats tidigare och visst vore det festligt med lite nytt blod. Detsamma gäller Troja/Ljungby. De spelade den första finalen säsongen 16/17 och har väl i ärlighetens namn gjort ett så pass grått intryck sedan dess att det inte kittlar med Ljungby-gänget i final. De är ett bra lag, en klassisk klubb, visst, men de underhåller inte direkt.Sen blir det svårare.Mariestad är bra och har ett imponerande publiktryck hemma i Mariehus Arena. Det skulle bli bra drag kring en final där skaraborgarna är ett av lagen. Men samtidigt står tre av de riktiga trotjänarna ( Filip Thörnqvist Filip Engqvist och Linus Engqvist ) på skadelistan. Det är spelare som skulle kunna röra upp känslor, reta gallfeber på sina motståndare och skapa den där riktiga finalatmosfären och en uppgörelse utan dem skulle ärligt talat kännas fattig.Då återstår Nybro och supersuccélaget Halmstad.Nybro som är Hockeyettans bästa publiklag och har hängivna fans som stöttar så väl hemma som borta. Nybro som spelar den kanske mest imponerande hockeyn och ser ut som den tydligaste Hockeyettan-utmanaren för att kunna göra bra ifrån sig i en kvalserie längre fram i vår. Med en grym målvakt, solid defensiv och blixtrande offensiv. Klart att det skulle vara grymt med Vikings i en final.Men jag väljer ändå Halmstad. Det hade varit så kul om laget som enligt många av oss skulle komma sist i grundserien stod hela distansen ut och fullbordade den surrealistiska överraskningen.Alla gillar underdogs och Halmstad Hammers är den perfekta jokern. Laget som slagit ur underläge och pressat dumstruten långt ner över öronen på experterna. Det är klart att en final med ett sådant lag skulle bli intressant.Dessutom kan man inte bortse ifrån att publiken verkligen börjat vakna till liv i Halmstad den här säsongen efter år och åter år i dvala och att klubben faktiskt hade en tid som poplag som satte namnet Hammers på näthinnan ute i landet. Det är inte oviktigt.Således. Jag har respekt för alla inblandade lag. De är värdiga finaldeltagare om de tar sig dit.Men får jag välja ser jag gärna att det blir Väsby mot Halmstad.Jag tror det vore bra för intresset och hajpen kring Hockeyettan som helhet om två heta uppkomlingar som dessutom har ett litet namn om sig sedan tidigare ute i landet drabbade samman i finalen.* * *Under hösten lånade Karlskrona in poängspelarna Pelle Hedlund och Jesper Norbäck från Grums under ett par matcher. Detta i ett skede där Grums själva spelade matcher.Ganska hjälpsamt kan man tycka.Därför är det knappast något annat än beklämmande att det inte verkar bättre än att den allsvenska klubben låtit bli att betala ut ersättning till spelarna. Något som NWT skrev om under gårdagskvällen.Jag har snackat med representanter för Grums och situationen tycks vara sådan att pengar (främst ersättning för förlorad arbetsinkomst) utlovats, men att betalningen inte dykt upp och att det sedan förhalats vid ett flertal tillfällen.Visst är det så att Karlskronas finanser verkar vara allt annat än stabila, men det är så klart ändå allt annat än okej att försöka undanhålla spelare deras betalning. Speciellt då som Karlskrona ju varit en av de klubbar som flitigast utnyttjat sin ställning för att låna in spelare från olika Hockeyettan-klubbar när det som bäst passat deras egna syften. Osnyggt, minst sagt.Samtidigt kan man ju hoppas att det är en ögonöppnare och att Hockeyettan-klubbar tänker både en och två gånger innan de lånar ut spelare till Hockeyallsvenskan nästa gång. Inte bara till Karlskrona (vilket borde vara en självklarhet), utan till ligan över huvud taget.* * *Vänersborg har framträtt som en av de vassare utmanarna för att ta sig upp i Hockeyettan via kvalspel den här våren och toppar i nuläget den södra Alltvåan.Nu har klubben drabbats av sorg.I helgen hittades lagets materialare allvarligt skadad utomhus och avled senare på sjukhus. Toppmötet med Bäcken (samt några juniormatcher som skulle ha spelats) ställdes in och polisen har inlett en förundersökning i ärendet.Det är oerhört sorgligt och påverkar så klart alla i föreningen och runt omkring den på många olika sätt.Kanske kan laget gå samman och göra det till minne av sin föreningskamrat, kanske faller en vidare strävan mot Hockeyettan platt nu. Egentligen känns det helt oviktigt när något sådant här händer.Tankarna går så klart till de drabbade.