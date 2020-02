"Jag funderade på att lägga av"

Sommaren 2016 skrev Milan Lucic ett lukrativt sexårskontrakt med Edmonton Oilers värt 36 miljoner dollar. Tanken var att powerforwarden skulle ta plats intill Connor McDavid och bli ett offensivt hot för Oilers.

Den planen gick snabbt om intet.

Efter tre mediokra säsonger i Edmonton, med en stadigt sjunkande produktion, blev han under sommaren trejdad till rivalen Calgary Flames i utbyte för forwarden James Neal. Till en början blev flytten inte den nystart han hade hoppats på. Lucic lyfte inte samtidigt som Neal fick en flygande start med Oilers.

Under Hockey Night in Canada berättade Milan Lucic för CBC att det gick så långt att han faktiskt funderade på att lägga. Mitt under säsongen.

– Jag tror det var efter sex, sju veckor in på säsongen. Jag minns att vi mötte St. Louis och att jag blev bänkad i tredje perioden. Ingen sa något till mig och jag blev inte glad över det, berättar Lucic.

– Jag började fundera på att lägga av, för det var inte kul längre.

HYLLAR COACHEN OCH VÄNNERNA

Milan Lucic fick liksom hela Calgary Flames ett lyft med coachbytet där assisterande coachen Geoff Ward ersatte Bill Peters. För 31-åringen blev det en slags återförening då Ward var en av de assisterande coacherna under hans mest framgångsrika säsonger i Boston Bruins. Inte minst då laget vann Stanley Cup 2011.



– I slutändan måste jag ge en hel del credd till Geoff Ward, de andra tre coacherna och mina lagkamrater för att de trodde på mig och höll min motivation uppe, säger Lucic.

– Det gäller speciellt "Gio" (kaptenen Mark Giordano) och (Sean) Monahan, de två killarna som jag kommit närmast sedan jag kom hit. De har stöttat mig och pumpat upp mig.

Milan Lucic har gjort sex mål och 17 poäng på 59 matcher den här säsongen. Han är därmed på god väg att förbättra sin statistik jämfört med i fjol, då han bara mäktade med sex mål och 20 poäng på 79 matcher med Oilers.