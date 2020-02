Efter tårarna – nu har backen trejdats

Brenden Dillon fick i natt frågan om känslorna kring att han eventuellt precis hade spelat sin sista match för Sharks och brast då ut i tårar.

Nu står det klart att den 29-årige backen har trejdats till Washington Capitals.

Brenden Dillon har ryktats vara på väg bort från San José Sharks ett tag då klubben tros bli säljare innan NHL:s Trade Deadline samt då han blir unrestricted free agent efter säsongen.

När han efter nattens hemmamatch mot Florida Panthers fick frågan om hur han såg på att det kunde ha varit hans sista match med Sharks i SAP Center blev han väldigt känslosam.

– Jag vet inte, får se vad som händer. Jag gillar att vara här, försöker spela hårt varje kväll. Det är utanför min kontroll, sade Dillon till NBC innan rösten gav vika, tårarna kom och han lämnade intervjumikrofonen.

Under tisdagskvällen svensk tid blev det klart att Dillon nu har trejdats bort från San José.

Ny klubbadress blir istället topplaget Washington Capitals som rustar för att kämpa om Stanley Cup.

– Brenden är en erfaren back som spelar ett stabilt försvarsspel med en hög nivå och fysik. Vi kände att det var viktigt för oss att addera en spelare av hans kaliber till vår backbesättning, säger Caps GM Brian MacLellan till klubbens hemsida.

I utbyte får San José Sharks två draftval, ett andrarundeval för draften 2020 och ett villkorligt val i tredjerundan 2021. Om Capitals vinner Stanley Cup kommer det valet att förvandlas till ett tredjerundeval i årets draft. Sharks behåller även hälften av Dillons lön den här säsongen.

Brenden Dillon har spelat 588 matcher i NHL, 438 av dem har varit med Sharks. Washington blir hans tredje NHL-klubb i karriären då han tidigare även har spelat för Dallas Stars.

