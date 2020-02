Sista hemmamatchen med gänget – då kom tårarna

San Jose Sharks går mot en riktig floppsäsong. Laget som i fjol gick hela vägen till konferensfinal mot blivande mästarna St. Louis Blues kommer med stor sannolikhet att missa slutspel. Detta efter en tung säsong kantad av coachbyte och tunga skador på bland annat Erik Karlsson, som kommer att missa resten av säsongen efter att ha opererat handen.

I och med misslyckandet blir Sharks av allt att döma säljare innan måndagens trade deadlne. En av spelarna som förväntas få lämna laget är den 29-årige backen Brenden Dillon. Kanadensaren blirr unrestricted free agent efter säsongen och har ett värde på trejdmarknaden. Därför var nattens möte mot Florida Panthers sannolikt hans sista hemmamatch med San Jose, en klubb han representerat sedan 2014/15.

När han efter matchen fick frågan om hur han såg på att det kunde vara hans sista match med Sharks i SAP Center blev han väldigt känslosam.

– Jag vet inte, får se vad som händer. Jag gillar att vara här, försöker spela hårt varje kväll. Det är utanför min kontroll, sade Brenden Dillon till NBC innan rösten gav vika, tårarna kom och han lämnade intervjumikrofonen.

Brenden Dillon har spelat 438 matcher med Sharks sedan han kom till klubben från Dallas Stars i november 2014. Han hade då trejdats till San Jose i utbyte för backen Jason Demers och ett tredjeval i draften 2016.

Brenden Dillon got emotional when asked if this was possibly his last game as a Shark. pic.twitter.com/7yBJd0UKKy