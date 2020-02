Karriären ryktades vara i fara – nu kan stjärnan göra comeback

För mindre än en vecka sedan kom uppgifter som sade att Shea Weber inte skulle spela mer den här säsongen och att hans karriär var i fara. Strax därpå sade Montreal att kaptenen skulle missa fyra till sex veckors spel.

Nu är han tillbaka på is igen och kan göra comeback under tisdagen – flera veckor för tidigt.

– När jag känner att jag kan hjälpa laget, då kommer jag tillbaka, säger Weber själv.

Det var mycket snack om Shea Webers fotskada för en vecka sedan. Det är på samma fot där han tidigare har haft stora besvär under karriären och därför kom Nick Kypreos, som tidigare varit på Sportsnet, med illavarslande uppgifter.

På Twitter skrev han att Weber kommer att missa resten av årets säsong och att 34-åringens karriär kan vara hotad. Ett tag senare meddelade Montreal Canadiens själva att kaptenen kommer att vara borta från spel under fyra till sex veckor.

Under måndagen har Shea Weber dock varit tillbaka i träning och han kan faktiskt vara redo för spel redan under tisdagen när Montreal tar emot Detroit Red Wings.

– Svullnaden har gått ner. Läkarna har gett honom en prognos på fyra veckor men han är långt före planen. Han känner sig bra och det ha blivit bättre. De ser ingen anledning för honom att inte spela om han inte är kapabel att göra det och han är bekväm med det, säger coachen Claude Julien till Montreals hemsida.

