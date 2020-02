SHL-värvningens Sedin-hyllning: ”Två av de bästa personer jag mött”

OSKARSHAMN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Förra säsongen spelade Richard Bachman enbart tio matcher. En av dessa var i NHL. Den här säsongen har han vaktat kassen tre gånger för Utica i AHL.

Under förra veckan presenterade nykomlingen Oskarshamn den amerikanska målvakten som klubbens senaste nyförvärv i jakten på att behålla sin plats i SHL.

– Jag föddes i Salt Lake City. Där bodde jag bara under ett par år, men jag säger att Denver, Colorado är vart jag växte upp. När jag sedan var sex år köpte mina föräldrar ett bageri i up-state New York, fem, tio minuter utanför Lake Placid, berättar Bachman då hockeysverige.se träffar honom för en intervju dagen efter att klubbens sportchef, Thomas Fröberg, hämtat klubbens nyförvärv på flygplatsen i Kalmar.

– Lake Placid är känt speciellt i hockeyvärlden. Det är alltid kallt och allt där handlar om hockey. Det var anledningen till att jag också började. Från där och då har det bara fortsatt och nu känns det som att jag har spelat överallt i USA.



Richard Bachman.Foto: Ronnie Rönnkvist



BEKANT MED LHC-STJÄRNORNA

Givetvis var det de coola målvaktsskydden som fick Bachman att satsa på målvaktsyrket, men också att han hade en speciell målvakt som förebild.

– Patrick Roy var min idol. När jag började spela hockey på riktigt var Patrick Roy coach för Colorado Avalanche. Han hade även vunnit Stanley Cup. Sedan älskade jag verkligen skydden hjälmen, stilen, alla snygga plockningar. Allt sedan dess har jag velat vara en målvakt och inte heller aldrig velat sluta, säger Oskarshamns-målvakten med ett leende.



Det fanns också andra målvakter som han hade som förebilder och idoler under uppväxten.

– När jag växte upp nära New York tittade jag mycket på Mike Richter. Sedan var Dominik Hasek en idol. Han var ju överallt och tog puckar. När vi spelade hemma försökte jag spela honom.

Under sin tid på Cushing Academy spelade Bachman tillsammans med en av SHL:s målfarligaste anfallare, Broc Little.

– Det var kul. Han är en bra kille som varit här i Sverige en tid nu. En superskicklig forward. Vi har inte haft så mycket kontakt efter den tiden. Det var ju ganska länge sedan vi spelade tillsammans.

– Jag kommer definitivt ta kontakt med honom nu då jag kommit över hit. Jag hann inte heller prata med honom innan jag skrev på eftersom allt gick så fort.

– Dessutom känner jag Joe Whitney som också spelar här. Vi har spelat tillsammans i skolan och så vidare. Så jag har några telefonsamtal att göra nu, men först måste jag lösa min familjesituation, skrattar Bachman som har fru och två små barn kvar hemma i USA.

MINNS NHL-DEBUTEN: "SURREALISTISK"

Richard Bachman har spelat närmare 50 NHL-matcher. Debuten fick han göra redan säsongen 2010/11.

– Första gången jag fick känna på NHL i Dallas. Jag var back-up men fick hoppa in och spela sista tio minuterna i tredje perioden. Vi mötte Arizona och det var såklart en bra erfarenhet.

– Den första matchen jag startade var i Los Angeles, Staples Center, mot Kings. Det var lite surrealistiskt, men jag försökte inte tänka på det så mycket utan bara fokusera på jobbet jag skulle göra och ta allt som det kom.

– Givetvis var jag nervös hela den dagen och det gick inte att sova. Jag ville bara ut där och få det gjort. Min andra match var tre dagar senare. Vi flög tvärs över landet. Jag fick då spela i Madison Square Garden mot Rangers och Henrik Lundqvist.

– Jag hade sett upp till honom under en lång tid och att då få spela mot honom i min andra match var otroligt. Dessutom vann vi med 1–0. Det var en galen vecka, säger Bachman med ett leende samtidigt som han skakar lite på huvudet då han tänker tillbaka och pratar om sin första NHL-säsong.

– Ja, jag hade spelat i Staples Center och även varit i Colorados arena, men jag tror att för varje känd artist eller hockeyspelare är det en dröm att få uppträda eller spela där. Att få se Madison, spela match där och vara en del av den historia som skrivs där inne var väldigt coolt.



Richard Bachman i Vancouvers färger.Foto: Icon Sportswire



32-åringen har även representerat USA i VM 2012, en turnering som för hans och USA:s del enbart spelades i Finland. Turneringen var som bekant uppdelad mellan Stockholm och Helsingfors.

– Vi flög faktiskt först till Sverige. Sedan hade vi en bussresa på två, tre timmar för att spela en träningsmatch. Vi blev kvar här några dagar innan vi åkte vidare till Helsingfors.

– Att få spela VM var fantastiskt. Det var också lite annorlunda jämfört att spela inför publiken i Nordamerika. Sångerna och hur man levde sig in i matcherna här var coolt att få uppleva.

– Sedan var det kul att få uppleva en annan kultur. Vi var i Finland under tre veckor och jag gillade det verkligen.

HYLLAR SEDINARNA: "OTROLIGT ATT FÅ HA SPELAT MED DEM"

Efter tiden i Dallas organisation väntade två säsonger i Edmonton innan han trejdades till Vancouver där han blev lagkamrat med bland annat Jacob Markström.

– Jag har spelat med och mot ”Marky”… Det känns som för alltid (skratt). Vi spelade mot varandra i farmarligan då han tillhörde Florida. Han spelade då för San Antonio medan jag var i Texas. Även när jag spelade i Oklahoma mötte vi varandra. Sedan skrev jag på för Vancouver och blev lagkamrater. Han är en riktigt bra kille och har nu haft en otroligt bra säsong.

Hur ser du på hans säsong så här långt?

– Den har varit otrolig. Jag har sett hur han jobbat för att komma dit han är idag. Nu kan vi se resultatet av det hårda jobb han gjort. Han är en stor anledning till att laget ligger där de ligger idag.

– Sedan har jag haft förmånen att spela med ”Hank” och "Danny” Sedin. Jag har sett highlights från hyllningarna de fick som var coola. Det var faktiskt helt otroligt att få spela med de två. Jag har spelat mot dem då jag var i Dallas och jag kan lova att det är bättre att spela i deras lag än emot.

– Deras kreativitet med pucken var makalös. Vid sidan av rinken, ”Hank” och ”Danny” är två av de bästa personer jag mött. De var så professionella. Den spelade ingen roll om man varit där i två dagar eller tio år, de såg till att alla kändes sig som en del av laget.

– Jag vet att en del folk har sagt en massa saker om Sedins som inte varit så bra, men det förtjänar de inte. Det är inte lätt att hitta så bra personer som de två. Jag har varit i många omklädningsrum och spelat med väldigt många otroligt bra killar, men de två, redan från dag ett så såg de till att jag kände mig välkommen.



Åter till Jacob Markström vilket har blivit en god vän till Richard Bachman.

– När jag varit uppe och spelat uppe där med Vancouver har vi alltid haft en bra relation. Vi har käkat middagar tillsammans. Även han är en fenomenalt bra kille. Sedan hörde jag om ”Markiy” pappa (Anders Markström som nyligen avled i sviterna av cancer). Det måste varit tufft.

– Jag har faktiskt aldrig mött en svensk spelare som är en ”bad guy”. Alla är professionella, gentlemen och så vidare. Vi hade det dessutom ”The Eagle”, Alexander Edler. Även han en väldigt bra kille.



Jacob Markström.Foto: Bob Frid-USA TODAY Sports



"HADE ALDRIG HÖRT TALATS OM OSKARSHAMN"

Förra veckan presenterade alltså Oskarshamn förra NHL-målvakten som klubbens senaste nyförvärv.

– Senaste säsongen hade jag en del skador och när vi kom till den här säsongen hamnade vi i ett läge där vi hade många målvakter i Utica. Den här möjligheten kom upp, att få spela i den här ligan med ett lag som fightas för att bli kvar gör att varje match som är kvar har en stor betydelse.

– Jag ser det som en möjlighet att få komma hit och hjälpa laget att bli kvar i SHL, men också att känna på hur det är att spela i Europa.

– Det är inte så många som vet mycket om den här ligan i USA, men en hel del spelare pratar om vilken bra liga det är och hur bra hockey det spelas här.

Visste du någonting om Oskarshamn innan du skrev på kontraktet?

– Nej, ingenting. Jag hade aldrig hört talas om Oskarshamn tidigare (skratt). Jag gjorde snabbt lite hemläxa och såg att det var en liten stad. Alla pratar om stoltheten i stan för sitt lag. Det känns som att det kommer bli en kul stad att spela för.



Hur var första dagen i din nya hemstad?

– Bra. Jag tränade i morse (läs: lördag) och försökte ta in alla nya intryck. Sedan var jag och Ben (Youds) nere på stan och åt lunch…



HAR FAMILJEN KVAR I USA

Richard Bachman hör det börjar trummas ute i hallen, bara 15 minuter kvar till nedsläpp mellan Oskarshamn och Växjö.

– Wow, det där ser jag fram emot att få uppleva, säger Oskarshamns-målvakten innan han fortsätter:

– Jag försöker lära mig vad alla i laget heter och så vidare. Det är mycket att ta in, men också väldigt kul och att få vara här.

Du är utlånad för resten av säsongen av Vancouver, hur går tankarna framåt?

– Vi får se vad som händer, om man vill ha kvar mig här eller hur det blir. Nu har jag bara varit här en dag, men det tycks vara ett bra ställe att spela på och en bra stad för familjen.



Familjen består av fru, en som på snart fem år och en dotter på två år, men de är kvar i USA.

– Det är en lång resa hit och vi ville inte bryta upp dem från förskolor och allt sådant. Det är tufft att vara ifrån dem, men jag har lovat att ta med mig hem några matchtröjor här ifrån så det ser de fram emot.

– Barnen är i en rolig ålder. De tyckte det såklart inte var roligt att jag skulle åka iväg, men när de fått sina tröjor kommer jag nog vara förlåten, avslutar Richard Bachman med ett leende.