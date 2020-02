”Bland det värsta jag varit med om”

ZÜRICH (HOCKEYSVERIGE.SE)

ZSC Zürich vann med 5-2 hemma mot Biel-Bienne på söndagskvällen och gästernas David Ullström åkte på ett matchstraff för checking to the head vid 4-2 i den andra perioden. Tidigare under matchen hade Ullström nätat när han stänkte dit 1-0 till sitt lag i powerplay i första perioden.



Efter matchen berättar den tidigare HV-forwarden om incidenten med Chris Baltisberger som gjorde att svensken inte fick spela vidare utan fick lämna med 5+20 minuter.

– Jag har inte sett det själv. Men jag crosscheckar han lite löst på axeln efter att han hade gett en crosscheck i ryggen på mig när jag är en meter från sargen och jag är nära på att dyka med huvudet först in. Så jag ger honom en liten crosschecking på axeln och hans axelskydd åker upp och jag tycker att han dyker, säger David Ullström till hockeysverige.se och fortsätter:

– Men jag har inte sett det, men jag vet att min klubba inte rör hans ansikte så det är hans axelskydd som åker upp och domaren biter på det kan man säga. Det brukar vara så här.



Tror du att du riskerar avstängning?

– Jag vet faktiskt inte. Vad jag hörde så tror jag att det kanske kan bli det. Men jag måste se situationen. Men jag vet som sagt att min klubba inte rör hans ansikte, så det beror väl på hur dom ser på det. Men ingenting förvånar mig i det här landet, det kan bli vad som helst.



Ullström var verkligen inte nöjd efter matchen mot ZSC Lions. Foto: Michael Erichsen/Bildbyrån



”PLÖTSLIGT LIGGER JAG RAKLÅNG I LUFTEN”

David Ullström berättar om en slewfoot han själv fick ta emot tidigare i matchen.

– Jag åker på en slewfoot i första perioden som är bland det värsta jag har varit med om. Det blir ingenting, för mig är det en femma och en avstängning. En kille som är halva min size, jag vinner närkampen och helt plötsligt så ligger jag raklång i luften. Undrar man då inte vad som har hänt?

– Det är ju en solklar slewfoot och jag slår nästan axeln ur led och huvudet dunkar i isen. Men det är ju ingenting så det är klart att man var lite förbannad, så det kanske satt kvar lite.



Känner du dig ok med huvudet och så nu?

– Ja, det känns bra. Men när man flyger så där handlöst så blir man mest förbannad för man vet ju att han sparkar undan fötterna bakifrån. Det var ett tag när dom tog fem minuter plus matchstraff och avstängning på det där hela tiden men dom verkar ha släppt på det nu vilket jag tycker är väldigt tråkigt. Det är väldigt väldigt farligt.

– Om man kollar på min (matchstraffet) så är det hans axelskydd som petar han i ansiktet lite och så lägger han sig ned och gråter i fem minuter. Ja, jag tycker att det finns olika typer av… Slewfoot är väldigt väldigt farligt och det är ju alla med på men det verkar dom ha släppt nu.