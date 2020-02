Svenske 18-åringen blev tvåmålsskytt i AHL för första gången

Acklimatiseringsperioden har tagit ett tag men nu verkar Simon Holmström verkligen ha kommit in i AHL-spelet. Efter att ha gjort tre mål på sina första 32 matcher i farmarligan har 18-åringen från Tranås nu skjutit fyra mål på de fyra senaste matcherna.

I natt när hans Bridgeport Sound Tigers mötte Wilkes-Barre/Scranton Penguins sköt den tidigare HV-talangen två mål när hans lag vann med 3-2. Det är första gången i Holmströms proffskarriär som han skjuter två mål i samma match.

18-åringen prisades även som matchens lirare.

– Jag känner mig riktigt bra. Det känns som att hela laget får mer och mer självförtroende vilket kommer att hjälpa oss mycket. Nu gäller det att fortsätta jobba hårt framöver, säger han i en intervju till klubbens Twitter.



🚨 Simon Holmstrom gives us the lead on the power play! 🚨 pic.twitter.com/9fxtovF75L — Bridgeport Sound Tigers (@TheSoundTigers) February 16, 2020

Simon Holmström är en av tre spelare födda 2001 i AHL och hans tio poäng på 36 matcher är tredje bäst efter lagkompisen från U18-VM, Tobias Björnfot (15 poäng på 36 matcher) och tysken Moritz Seider (19 poäng på 43 matcher.

***

Succén fortsätter i AHL för Jesper Boqvist. Under fredagen stod han för tre poäng i 4-3-segern mot Hersey Bears. När lagen möttes igen under lördagsnatten var det återigen Boqvist som hade show med ett mål och en assist när hans Binghamton Devils återigen vann mot Hersey, den här gången med 4-2. Boqvist utsågs även till matchens lirare. Han har nu gjort fem poäng på två matcher och totalt sex poäng på tio matcher i AHL. 21-åringen har tidigare gjort fyra mål i NHL för New Jersey Devils den här säsongen.



***



Isac Lundeström satte sitt fjärde mål för säsongen i AHL under natten. När hans San Diego Gulls ställdes mot Iowa Wild hade 20-åringen ett finger med i spelet då han blev en av målskyttarna i 5-2-segern för sitt Gulls.Han fick därför pris som matchens andra stjärna. Den tidigare Luleåforwarden har nu gjort 16 poäng på 33 matcher, han har tidigare spelat 15 matcher i NHL med Anaheim Ducks och gjorde då fyra poäng.

***

Flera AHL-svenskar noterades för en assist under natten bland annat: Erik Brännström, Christian Djoos, John Nyberg, Lucas Carlsson, Jacob Nilsson, Anton Karlsson, Rasmus Asplund, Lucas Elvenes och Andreas Borgman.