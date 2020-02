Det har ju varit en sjuk, fullständigt sensationell, succé för Halmstad Hammers den här säsongen.De tippades sist i grundserien, skulle kvala sig kvar och var allmänt utskrattade, men tog sig till Allettan.De skulle sluta i botten av Allettan, på sin höjd lyckas landa den sista playoff-platsen och vara glada om så blev fallet. Men de har seglat i toppen i stort sett hela serien.Med en omgång kvar av Allettan södra är de fortfarande serieledare.Det ska däremot sägas att de har haft sina chanser att stänga kampen och säkra seriesegern, men det har blivit förluster hemma mot Troja/Ljungby och som ikväll borta mot Mariestad.Det har kunnat passera för att Halmstad ju ”trots allt inte är förväntade att vara däruppe”. Men på onsdag, när den sista omgången spelas då har Halmstad Hammers plötsligt något att förlora för första gången på hela säsongen.För det är ju så att laget har allt i egna händer. Vinner de sin hemmamatch mot KRIF då är allt klart. Då vinner de serien och ingen annan har möjligheten att ta sig förbi. Då är den fullständiga succén fullbordad.Men nu är allt vad slå ur underläge, vara en joker och överraskning heter ute ur bilden. Nu är det upp till Halmstad att prestera och försvara det som är deras. Det som de så här långt har stridit så väl för att förtjäna.För det är ju så fullkomligt dramatiskt i den sista omgången att fem lag har chansen att vinna serien. Nybro, Huddinge, Mariestad och Troja/Ljungby väntar lystet precis bakom Halmstad och vill naturligtvis ingenting hellre än att ta sig förbi och skulle det bli så att Hammers darrar och förlorar sin match mot KRIF, ja då är sannolikheten ganska stor att inte bara ett utan flera lag tar sig förbi i tabellen.Då är det inte alls otroligt att Hammers rasar hela vägen ner till en fjärdeplats och det betyder spel i playoff 1. Det fjärdeplacerade laget i norra Allettan kommer förmodligen att ha plockat fler poäng när allt ska sammanfattas och därmed välja först.Blir det Hudiksvall eller Östersund är Strömsbro garanterat av bordet och vad ska Halmstad välja då?Teg, Piteå och Kiruna AIF går naturligtvis bort på grund av den långa resan.Ett pånyttfött Vimmerby? Nej, inte en chans.Ett Visby/Roma som alltid höjer sig i playoff och som dessutom innebär en strapatsrik båtresa? Nej, det vore så klart ett väldigt orimligt val.Ett Tranås som verkar ha prickat världens form och har en betydligt högre nivå i laget än vad tabellpositionen visar? Nej, det vore också ett synnerligen uselt val.Då återstår bara det Nyköping som Halmstad-coachen Fredrik Johansson har ett förflutet i och som har en på sin höjd medioker säsong bakom sig. Men som i grund och botten faktiskt har en offensiv spets som trumfar det Hammers har på papperet och som kan gå in i playoff-spelet utan någon som helst press på axlarna.Det kan bli ett hemskt playoff 1 med våldsamt favorittryck på Halmstad. Det skulle faktiskt kunna bli respass redan där och det skulle naturligtvis vara som att den så formidabla succén på något sätt fastnade i halsen.Men med den domedagsprofetian utkavlad...Halmstad har ju inte vid ett enda tillfälle den här säsongen visat tecken på att darra. Varje gång man trott att de ska falla ihop och börja tappa har de svarat upp och plockat de poäng som de behövt. De har varit mentalt starka. De har varit synnerligen imponerande.Med andra ord, det finns ingen rimlig anledning att förvänta sig något annat än att det går ut och avfärdar KRIF ganska lätt på onsdag och defilerar till finalen.* * *Men det här att det är fem lag som faktiskt har ganska goda möjligheter att vinna serien i slutomgången av Allettan är ju annars helt fantastiskt roligt. Snacka om att det blir drama på onsdag och många kommer kastas mellan hopp och förtvivlan. Varje mål kan vara skillnaden mellan final och playoff 1.Måste jag ändå peka ut någon favorit förutom Halmstad som om de gör sitt mot KRIF ju är klara, skulle jag nog välja Nybro. De har i jämförelse med Halmstad, Troja och Huddinge den på papperet svåraste matchen hemma mot likaledes seriesegerjagande Mariestad, men Vikings imponerar verkligen.Det rigida försvarsspel de visat upp på slutet imponerar stort på mig. De släpper till väldigt få chanser och de gånger de gör det står Robin Johansson tryggt i vägen. Det är sådant som tar lag långt. Nybro behöver inte ösa in mål för att vinna.Som jag ser det börjar de mer och mer positionera sig som en väldigt stark kvalseriekandidat oavsett vilken väg de måste ta för att ta sig dit.* * *Det är väl på sin plats med något ord om den vansinniga transferdeadline som passerade också.Grums, Hanhals, HC Dalen, Kalmar och Mörrum blev fullständigt dränerade på spelare och avslutar serien med haltande trupper där de får lufta det som går att skrapa ihop.Tittar man sedan på de lag som förstärkte och öste in spelare i sina trupper är det klart att det finns en och annan spelare som framstår som ett kap. Men rent generellt kan jag egentligen inte känna mer än att ”vad fan ska det vara bra för?”.Merparten av de transfers som genomförs kommer när allt summeras efter säsongen inte ha tillfört så värst mycket i det stora hela.Det blir samma snack varje år, men det här måste regleras på något sätt. Det blir en fars när trupper monteras sönder och det blir allmän huggsexa om spelare. När alla sportchefer vill ha fingrarna i syltburken och roffa åt sig sådant de inte behöver.Om det handlar om att förlänga säsongen, flytta deadline eller komma på någon annan lösning för att reglera att det blir en sådan här cirkus har jag inget bar svar på. Men jag kan känna att det borde ligga i förbundets intresse att det inte blir så här.Det är faktiskt deras ansvar.