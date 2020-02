BERN (HOCKEYSVERIGE.SE)

Det var i slutet på december som New York Rangers meddelade att klubben valt att stänga av Lias Andersson efter att han bett om att bli trejdad och sedan inte dykt upp hos farmarlaget Hartford Wolf Pack i AHL.

– Jag är avstängd från all hockey på grund av lite incidenter som jag inte kan gå in på, förklarade Lias Andersson för SVT Sport.

– Det är klart att man hade velat spela, men jag kommer att gå in på det längre fram. Det har varit en ohållbar situation för mig som person. Nu är det skönt att få vila upp sig på hemmaplan lite grann.



Tiden gick och 26 januari meddelade Rangers att Lias Andersson lånas ut till HV71 i SHL under resterande del av säsongen.

Där har den 21-årige forwarden nu spelat tre matcher och stått för tre assistpoäng.



"SNURRADE I HUVUDET"

En annan svensk som hade en jobbig tid i Rangers farmarlag är Calle Andersson.

Backen gjorde totalt 47 matcher 2015-2016, bröt sedan kontraktet 2016/17 och lämnade för SC Bern där han idag spelar kvar.

Under tiden i Rangers skickades Calle direkt ned till AHL och fick en undanskymd roll.

– Jag började undra varför de draftade mig över huvud taget. Jag hade såklart kunnat göra det bättre, men det var mycket som snurrade huvudet och jag mådde dåligt, berättade han i intervju med Hockeysverige.

Calle Andersson.Foto: Urs Lindt/freshfocus

"DET ÄR TUFFT"

Och Calle Andersson känner igen sig i Lias Anderssons situation.

– Ja, det känner man igen sig i. Det blir tufft och jag vet hur han känner, man vill bara hem hela tiden. Jag försökte att åka hem redan första året men det gick inte. Nej, men jag känner igen mig i hans situation.

– Det är tufft. Hoppas det löser sig för honom. Speciellt där borta när man har förväntningar och han är förstarunda till och med. Det är höga förväntningar och när det går emot är det inte alls roligt. Då vill man oftast hem. Det är tråkigt. Men jag hoppas det går bra för honom. Jag har hört att han är en bra kille.