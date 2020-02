Timråstjärnans show – slog till med hattrick

Svep från kvällens fem allsvenska matcher:

Timrå – AIK 6–1 (2-0,2-1,2-0)

Timrå: Sebastian Hartmann 3, Christoffer Jansson, Sebastian Ohlsson, Jonathan Dahlén.

AIK: John Henrion.

Het, hetare, Hartmann!

Timråstjärnan har verkligen hittat formen och visar vilken spetsspelare han är i Hockeyallsvenskan. Han hade stått för åtta poäng på de fem matcherna innan AIK kom på besök. Då slog han till med ett hattrick och gick upp till elva poäng på sina sex senaste matcher.

Hartmann satte alla Timrås tre första mål och såg på egen hand till att hemmalaget ledde med 3-0.

Efter det hjälpte hans lagkamrater till i offensiven och gjorde tre mål. Bland annat Jonathan Dahlén blev målskytt och stjärnan har nu gjort poäng i nio raka matcher vilket gör att han återigen knappar in på det allsvenska poängrekordet.

Timrå har nu vunnit fem matcher i rad och fortsätter att sätta press på Modo i toppen av tabellen.

Modo – Västerås 4–0 (1-0,2-0,1-0)

Modo: Jonathan Johnsson 2, Patrik Karlkvist 2.

Västerås: –

Patrik Bartosak visar nu på allvar vilken klassmålvakt han är.

I sin fjärde allsvenska match höll tjecken nu sin första nolla för Modo då han räddade 26 puckar mot Västerås.

– Det tog lite tid att komma in i en lite annorlunda hockey. Jag tycker att den tjeckiska hockeyn är mer strukturerad och i Sverige är spelarna nog lite bättre och spelet är inte lika strikt. Men jag antar att det har börjat fungera nu så får vi se hur det går längre fram, säger VM-målvakten till C More.

Framåt var det duon Jonathan Johnsson och Patrik Karlkvist som dominerade för topplaget. De stod själva för alla fyra mål där Karlkvist även noterades för fyra poäng (2+2) medan Johnsson stod för tre pinnar (2+1). Även Adam Tambellini hade en lyckosam kväll (som vanligt) då han stod för tre assist i matchen.

Modo är nu tillbaka på det vinnande spåret igen efter att ha förlorat senast mot Timrå. Ö-viksgänget hade även fyra förluster på de sex senaste matcherna inför kvällens match men förbättrar nu sin statistik och behåller trepoängsförsprånget ner till Timrå.

Västervik – Karlskoga 1–2 (0-0,1-1,0-1)

Västervik: Tim Wahlgren.

Karlskoga: Fredrik Forsberg, Victor Berglind.

Tim Juel stod för en riktigt stark insats för Karlskoga.

Målvakten har, lite i skymundan, gjort en bra säsong och visade det verkligen i kvällens match. Han räddade 38 av 39 skott när Karlskoga tog sin fjärde seger på de fem senaste matcherna.

Framåt var det skyttekungen Fredrik Forsberg som visade vägen då han stod för både mål och assist. Filip Cederqvist är värvad till den värmländska klubben från Växjö och gjorde i kväll sin andra match för klubben. Då kom även de första poängen då 19-åringen assisterade till båda Karlskogas mål.

Mora – Vita Hästen 0–4 (0-3,0-0,0-1)

Mora: –

Vita Hästen: Oliver Nordberg 2, Christopher Fish, Linus Andersson.

Wow, vilken succédebut för Niklas Lundström!

Den tidigare JVM-målvakten gjorde sin första match tillbaka inom svensk ishockey under fredagen och höll då nollan direkt för Vita Hästen. Lundström räddade alla 36 skott i 4-0-segern mot Mora och visade direkt hur nyttig han kommer att bli för Hästen.

Mora har dock stora problem i defensiven. På de två senaste matcherna har laget släppt in 13 (!!) mål. Efter att ha förlorat med 9-2 mot Kristianstad blev det nu fyra mål i baken för dalalaget. Detta efter att ha varit i superform innan dessa två matcher.

Detta gör att Mora öppnar upp för konkurrenterna i kampen om slutspelsplats. Det är nu fyra lag som ligger inom tre poäng i kampen om att ta den åttonde och sista platsen. Där har Tingsryd en match mindre spelad och vid seger under lördagens match mot Björklöven så kommer smålänningarna att passera Mora och ta den sista slutspelsplatsen.

Karlskrona – Almtuna 1–0 (1-0,0-0,0-0)

Karlskrona: Daniel Norbe.

Almtuna: –

Efter nio raka förluster fick Karlskrona nu äntligen jubla för en seger igen.

Det kan man tacka målvakten Tanner Jaillet för, som var en av många målvakter som storspelade under fredagskvällen, då denne höll nollan med 24 av 24 räddningar.

Avgörandet kom redan tre minuter in i matchen då backen Daniel Norbe skickade in vad som skulle visa sig bli matchens enda mål.

Karlskrona har nu vunnit alla fyra matcher mot Almtuna den här säsongen.