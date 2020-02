Modo plockar in SHL-back

Modo fortsätter att förstärka laget inför avslutningen av Hockeyallsvenskan.

Under torsdagen meddelade klubben att Linus Nässén lånas in från Växjö Lakers under resten av säsongen.

Topplagen i Hockeyallsvenskan fortsätter att rusta. Både Björklöven och Modo har varit väldigt aktiva under säsongens gång och under torsdagen presenterade Ö-vikslaget ännu ett tillskott.

Efter att bland annat plockat in Patrik Bartosak, Nikolaj Belov, Adam Tambellini och Iikka Kangasniemi under som "mitt i säsongen-värvningar" kommer nu ännu en.

Det är backen Linus Nässén som plockas in på lån från Växjö Lakers.

– En back som har potential att kunna hjälpa oss i alla delar av spelet och i vår osäkra skadesituation just nu ger han oss en bättre numerär", säger sportchefen Fredrik Glader till lagets hemsida och fortsätter:

– Han har verkligen bra grunder i sitt spel med ett passningsspel och en rörlighet som kommer att kunna bidra till oss i vår resa. Vi är glada för samarbetet med Växjö Lakers där lånet gäller för resterande delen av säsongen men där de dock har rätt att kalla tillbaka honom vid exempelvis skadeproblem i deras trupp.

21-årige Nässén har gjort 35 matcher i SHL den här säsongen utan att noteras för poäng. Han har tidigare spelat i den kanadensiska juniorligan WHL samt spelat i AIK och Luleå.

Norrtäljesonen kommer att ansluta till Modo under fredagen och är aktuell för att debutera under morgondagens möte med Västerås.