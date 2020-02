FBK:s nya smäll: ”En väldigt ovanlig skada”

Martin Johansson har dragits med en del skador de senaste säsongerna och missade bland annat elva matcher i inledningen av säsongen.

Nu tvingas han till vila igen då han fick en smäll i matchen mot Djurgården som ser ut att hålla honom borta resten av grundserien.



– Martin har ådragits sig en senruptur i triceps och blir borta i minst 6 veckor. Efter att veckan innan behandlats för en infektion i armbågen hamnade Martin i en situation i matchen mot Djurgården där han föll mot isen och ådrog sig en tricepsruptur. Vidare handläggning om skadan bestäms under de närmaste dagarna, säger klubbens medicinske ansvarige Mattias Hell till klubbens hemsida.



Johansson kan dock bli borta längre än sex veckor. Om han tvingas till operation kommer 32-åringen tvingas ställa in säsongen.

– Då pratar vi tre månader åtminstone. Det hänger på hur magnetkameraundersökningen går, det här är en väldigt ovanlig skada. Det kommer att avgöras de närmsta dagarna, säger Hell till Värmlands Folkblad.

KAN TVINGAS PLOCKA IN ERSÄTTARE

Detta är ett stort bakslag för Färjestad då Michael Lindqvist också missar resten av säsongen med en skada. Karlstadsklubben har även haft skador på Victor Ejdsell, Daniel Viksten och Michael Latta den senaste tiden.

Färjestad plockade in Aleksi Mustonen från Finland tidigare under torsdagen men kan tvingas förstärka ytterligare i och med Martin Johanssons skada.

– Det är inte lika stängt som det var tidigare och nu är vi i ett annat läge. Vi tyckte att vi hade flyt när vi fick in Mustonen, det är inte ofta en finsk landslagsspelare finns ledig i det här skedet på säsongen. Jag tror att det blir tufft att hitta något, men vi kommer att hålla utkik åtminstone, säger klubbens GM Peter Jakobsson till VF.