Svenskrookien får NHL-kontrakt

Han imponerade i AHL under fjolåret men tog ett stort kliv framåt under den här säsongen vilket ledde till att Pierre Engvall flyttades upp till Toronto Maple Leafs efter att ha snittat över en poäng per match i farmarligan.

Där har det blivit 35 matcher för 23-åringen som nu verkar ha tagit en plats i Torontos forwardsbesättning.

Hans plats i NHL cementerades även under onsdagen då klubben meddelade att svensken har förlängt sitt kontrakt över de två närmaste säsongerna.

Engvall får även en lönehöjning i och med det nya kontraktet. Han kommer nu att tjäna 1,25 miljoner dollar i cap hit jämfört med de 925 000 dollar han tjänar på sitt nuvarande kontrakt.

Engvall har gjort 14 poäng (7+7) sedan han flyttades upp till NHL.