Efter poängsuccén - prisas som bäst i AHL

0+1 i fredags, 1+2 i lördags och 0+3 i söndags. På två dygn, eller tre dagar om man så vill, gjorde Christian Djoos hela sju poäng för sitt Hershey Bears i AHL. Nu prisas svensken som den senaste veckans bästa spelare i hela farmarligan.

Djoos, som ju har vunnit Stanley Cup med Washington, har i vanlig ordning imponerat i AHL och står på 28 poäng på 37 matcher från sin backposition. 25-åringen har dock bara fått göra två framträdanden i NHL under säsongen.

Han får ta emot priset i samband med Hersheys kommande hemmamatch.

