Gästerna hetast i svenskmötet – när Elias gjorde comeback

Ett viktigt rivalmöte mellan två formsvaga svensklag i NHL:s tajtaste division. Då var det Calgary Flames som drog det längre strået mot Vancouver Canucks.

– Rättvis seger, det kunde ha varit mer, säger Flames back Rasmus Andersson efter 6–2-vinsten.

VANCOUVER (HOCKEYSVERIGE.SE)



Varken Vancouver Canucks eller Calgary Flames har rosat marknaden senaste tiden. Inför nattens drabbning rivalerna emellan hade båda lagen tre raka matcher utan seger.

För Flames avslutades den negativa sviten via en 6–2-seger i Rogers Arena – i en match med åtta svenskar på isen.

Utskällde Milan Lucic, född och uppvuxen i just Vancouver, blev spelaren som satte spiken i kistan. Framspelad av Mikael Backlund styrde han in 4–2-målet bakom Jacob Markström i powerplay med Elias Pettersson i utvisningsbåset. Efter det orkade inte Canucks att ta sig tillbaka in i matchen.

– Vi har nog inte spelat vår bästa hockey de sista matcherna, men spelade riktigt bra i dag. Vi stängde ned dem på ett riktigt bra sätt, säger Flames svenska back Rasmus Andersson som spelade över 22 minuter efter att Travis Hamonic blivit skadad under matchen.

– Jag tycker inte att de har så mycket. Visst, de har skickliga spelare, lite chanser och något powerplay, men vi spelar riktigt bra defensivt. Och framåt... I andra perioden kan vi nog göra fyra-fem mål till framåt om det inte var för Markström. Rättvis seger, det kunde ha varit mer.

FEM LAG – INOM FYRA POÄNG

Pacific Division är ett riktigt getingbo – och ännu mer så efter nattens matcher. Mellan ettan Vancouver (65) och femman Arizona Coyotes (61) skiljer det bara fyra poäng. Edmonton Oilers (64), Vegas Golden Knights (63) och Calgary Flames (62) har kilat in sig däremellan.

– Det är grymt tajt och det kommer att vara tajt hela vägen in, men om vi spelar som i dag kommer det inte att vara några problem, tror Rasmus Andersson.

I Vancouver var Elias Pettersson tillbaka efter att ha missat senaste matchen med skada. Han lämnade isen poänglös och fick inte i väg något skott på mål. Till råga på allt blev hans sidekick Brock Boeser skadad och kommer enligt coachen Travis Green att "bli borta ett tag".

Vancouver – Calgary 2–6 (2–2, 0–1, 0–3)

Vancouver: Tanner Pearson (16), Adam Gaudette (9).

Calgary: Derek Ryan (10), Matthew Tkachuk (18) (Mikael Backlund), Dillon Dubé (5), Milan Lucic (5) (Backlund), Sean Monahan (17) (Elias Lindholm), Tobias Rieder (3).