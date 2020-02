Brännström målskytt för andra raka matchen i AHL

Efter att ha petats av Ottawa Senators har Erik Brännström fått finna sig med spel i AHL för den 20-årige talangen. Där har det blivit succé för Nässjökillen som nästan snittar en poäng per match i farmarligan den här säsongen.

I fredags stod han för ett riktigt drömmål i vinsten mot Toronto Marlies och i natt var Brännström i farten igen. När hans Belleville Senators tog emot Laval Rockets blev den tidigare HV-backen målskytt ännu en gång och har därmed gjort mål i två raka matcher för första gången sedan flytten till Nordamerika.

Brännström hade bara gjort ett mål den här säsongen innan helgens matcher där han nu har gjort två mål på lika många matcher. 20-åringen har nu stått för 18 poäng på 21 matcher i AHL den här.

Goals in back-to-back games for @brannstromerik #fortheB pic.twitter.com/e7kC3f4OSe

Målet innebar även att den tidigare JVM-kaptenen nådde en milstolpe i farmarligan. Han har nu gjort 50 poäng i AHL-karriären på endast 71 matcher.

Hans Belleville Senators vann mot Laval Rockets med 3-2 efter förlängning och har nu vunnit sju matcher i rad. Brännström prisades som matchens tredje stjärna men fick se sig besegrad av en landsman.

Målvakten Filip Gustavsson, som vann pris som AHL:s bästa målvakt i januari, räddade 20 av 22 skott i nattens match och utsågs till matchens lirare.

18-årige Simon Holmström har haft en lite trevande rookiesäsong i AHL där det främst känns som att han är med för att se och lära. I natt höll sig dock Tranåskillen och skickade in sitt fjärde mål för säsongen. Hans Brideport Sound Tigers vann med 4-2 över Providence Bruins och Holmström satte det tredje målet för sitt lag, vilket då innebar 3-0. Hans fullträff blev därför det matchvinnande målet och det är första gången i AHL-karriären som den förre HV-talangen sätter ett GWG.

Simon Holmstrom recorded his 1st game-winning goal in tonight's 4-2 win over Providence! pic.twitter.com/RuBnAhgIZ1