Eriksson Eks drömmatch: "Han har växt"

16 poäng på 75 matcher och 14 poäng på 58. Det var Joel Eriksson Eks facit under hans två första NHL-säsonger. Men säsongen 19/20 går han mot helt andra siffror. 47 matcher in på säsongen har han gjort 23 poäng. Han snittar alltså ungefär en halv poäng per match.

Inför nattens drabbning mot Dallas hade svensken "bara" gjort fyra mål och 21 poäng. Efter nattens drabbning mot Dallas står han på sex mål, och alltså på 23 poäng. Eriksson Ek gjorde nämligen två av tre mål i 3-2-vinsten. Dessutom var det han som avgjorde matchen med bara 27 sekunder kvar att spela.

– Jag såg att målvakten var vid bortre stolpen, så jag försökte få pucken på till den andra sidan så snabbt som möjligt, säger värmlänningen om avgörandet.

ERIKSSON EK! WITH 27 SECONDS TO GO! JOEL ERIKSSON EK! WILD LEAD!#MNWild pic.twitter.com/EwKlEH0umJ — Hockey Daily 365 (@HockeyDaily365) February 8, 2020

HYLLAS AV COACHEN

Men det var alltså inte hans enda mål i natt. Den forne JVM-stjärnan var också den som inledde den mäktiga vändningen från 0-2 till 3-2, när han reducerade till 2-1 i den andra perioden.



– Han har växt och mognat. Förra säsongen fick han mycket mer förtroende under den ana halva säsongen. Den här säsongen har han inte bara fått ännu mer förtroende, utan han vill ha det, säger coachen Bruce Boudreau.

Ryan Donato blev också målskytt för Minnesota, framspelad av den tidigare SHL-profilen Kevin Fiala. Även Jonas Brodin hade en passningspoäng i 3-2-segern.

Joe Pavelski och Denis Gurianov gjorde Dallas mål.