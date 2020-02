Rangers uppges diskutera förlängning med stjärnan

Chris Kreider är ett av de allra hetaste namnen inför trade deadline i NHL.

Han har omgärdats av trejdrykten under stora delar av säsongen då han sitter på ett utgående kontrakt med New York Rangers. Detta gör nämligen att han skulle bli en bra "rental" för något Stanley Cup-törstande lag. Bland annat har Boston, Colorado, St. Louis och Pittsburgh uppgetts vara möjliga destinationer för 28-åringen.

Nu kommer dock uppgifter som säger att Rangers fortfarande inte har gett upp hoppet på stjärnan.

Det har varit tyst mellan parterna under hela årets säsong men nu kommer Rangers GM Jeff Gorton att sätta sig ner med Kreiders agent för att diskutera en möjlig kontraktsförlängning, enligt Pierre LeBrun på TSN.

Om parterna kan komma överens om ett nytt kontrakt så stannar han i New York men om de inte kan hitta en lösning så innebär det med största sannolikhet att 28-åringen kommer att trejdas.

Powerforwarden draftades av New York Rangers 2009 och har spelat i klubben under hela sin karriär. Tidigare den här säsongen passerade han bland annat 500 NHL-matcher för Rangers. Totalt har han gjort 308 poäng under sin tid i New York, 37 av dem har kommit den här säsongen.

