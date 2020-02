NHL-debut från start - då bröt motståndarna tråkiga sviten

Buffalo Sabres - Detroit Red Wings 3-4 (0-2,0-0,3-1)

SE HÖJDPUNKTER FRÅN MATCHEN HÄR:

Det var när Linus Ullmark skadade sig i slutet av januari som Jonas Johansson kallades upp till NHL av Buffalo. I förrgår fick han hoppa in när Sabres mötte Colorado och fick beröm för sin insats mellan stolparna. Inatt var det dags för första matchen från start när Detroit kom på besök. Red Wings med Johanssons gamle Almtuna-kompis Gustav Lindström i laget.Johansson fick möta 21 skott och släppte in tre av dessa under ordinarie tid. Men Sabres gjorde också tre mål framåt, detta efter en uppryckning i den tredje perioden, och det innebar att matchen fick avgöras på straffar. Där fick dock Sabres och Johansson ge sig.Detta innebär att Detroit bröt en 10 matcher lång svit utan vinster.