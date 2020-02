NHL-backen skadad – då får svensken chansen

Efter att ha gjort succé i AHL under en längre tid har Timothy Liljegren legat bra till för att flyttas upp till NHL den här säsongen. Han har hoppat upp och ner mellan NHL och farmarligan under hösten och vintern vilket ledde till att han fick göra NHL-debut i mitten av januari.

Det är dock fortsatt det enda framträdandet som 20-åringen har gjort i Toronto Maple Leafs.

Nu kan det dock bli fler för den tidigare JVM-backen.

Cody Ceci skadade foten i onsdagens match mot New York Rangers vilket gör att han tvingas bort från spel i minst en månads tid. Därför väljer Toronto, som även har Morgan Rielly på skadelistan, nu att kalla upp Liljegren från AHL som Cecis ersättare. Maple Leafs skadebekymmer på backsidan gör att chanserna är stora att Liljegren kommer att få mer speltid i NHL den här gången.

Den tidigare Röglebacken har gjort succé i AHL den här säsongen och har varit en av Marlies bästa spelare med sina 29 poäng på 38 matcher – vilket även är 20-åringens klart bästa notering i karriären.

The @MapleLeafs have recalled defenceman Timothy Liljegren from the @TorontoMarlies (AHL).



Cody Ceci is out indefinitely with an ankle injury and will be placed on injured reserve. He will be re-evaluated in one month.#LeafsForever pic.twitter.com/62XNc8N6ux