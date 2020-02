Nästa talang från Thomas Steens Grums

VÄSTERÅS (HOCKEYSVERIGE.SE) Mattias Göransson … Den gemensamma nämnaren för dessa killar är Grums IK. Nu börjar ytterligare en spelare från värmländska skogarna göra sig ett namn i hockey-sverige. Det handlar om David Göransson som valt att lämna Grums för spel i Västerås.- Det är inte många som vet vad Grums är, men när det är någon som tänker på Grums är det just hockeyn man tänker på, berättar David Göransson då hockeysverige.se träffar honom på cafeterian i ABB Arena/Rocklundahallen i Västerås.- För att vara ett så pass litet ställe med 5000 invånare har det kommit fram ganska många spelare därifrån.



Pratar man fortfarande i Grums om dom här legendarerna?

- Ja, dom nämns, hur bra dom var. Speciellt då (Thomas) Steen, men det är inga jag har någon kontakt med.



Thomas Steen i Jetströjan. Foto: Bildbyrån



Vad fick dig att en gång välja hockeyn?

- Jag har alltid gillat många sporter. Bland annat spelade jag bandy och fotboll samtidigt. Sedan är det brorsan (Mattias Göransson), jag har alltid tyckte det varit roligt att följa med och titta på honom. Han har varit lite av en idol.

- När jag kom upp till U14 kände jag att det var hockeyn jag brann för även om det var roligt att hålla på med fotbollen så länge jag kunde.

- Det som är roligt med hockey är att den går så snabbt idag, man måste tänka snabbt samtidigt som fysiken hos spelarna är så pass bra idag. Det passar mig. Dessutom är det roligt med kompisarna i den kretsen också.







Brorsan till David Göransson är alltså Leksandsbacken Mattias Göransson som har blivit en förebild för 17-åringen från Grums.

- Han har varit viktig och en idol sedan jag var liten. Jag har sett upp till honom. När han började på gymnasiet och gick till Brynäs var det alltid kul att kolla på honom ”Det där vill jag också göra”.

- Sedan har jag tagit lärdom av honom eftersom han redan gjort den här resan. Dessutom är han en bra förebild som jag alltid kunnat prata med.



Broder Mattias är en förebild. Foto: Ronnie Rönnkvist



Leksandsbacken var fem säsonger i USA och spelade och vid ett tillfälle var David Göransson över för att hälsa på sin storebror.

- Under tredje året var jag över och kollade på tre matcher mot bland annat Boston College. Det var häftigt. Det märktes att det var mindre rinkar. Allt gick snabbare och jag tyckte det var en mycket rakare hockey, nord-syd.

- Dessutom, spelarna som deras lag mötte, flera av dom spelarna är nu i NHL. Det visar hur nära det ändå är att få chansen att komma dit.





LIKHETER MED BRORSAN

Än så länge har Västeråsbacken inte lockats av att åka över till USA eller Kanada för att testa på collegehockeyn där borta.

- Just då lockade det väl, men jag själv har inte efter det haft just dom tankarna att jag vill över dit. Det skulle vara roligt att testa ett annat land, men det har inte varit så att jag vill till USA då jag blir äldre.



Hur ser du på din brors framfart i Leksand?

- Det var en stor omställning för honom. I början var det lite tyngre, just den biten att han inte fick spela så mycket. Sedan har han kommit in i det mer och mer. Jag tycker att han gjort det stabilt och senaste tiden har han spelat riktigt bra.







Han är en spelskicklig back, kan du se likheter i ert backspel?

- Ja, det kan jag väl. Båda skulle jag säga har ett bra spelsinne och ett hårt förstapass. Just den biten är vi lika i. Sedan är vi lite olika också. Han är lite större och jag lite mindre. Det skulle inte skada om jag hade lite fler kilon i duellerna ute på isen, säger VIK-backen med ett leende.

Har ni någon gång pratat om att få spela tillsammans?

- Nej, det har inte varit något direkt prat om det. Jag tror det var pappa som sa något om det i och med att Leksand går så dåligt och det kan bli kval. Om då Västerås skulle ta sig dit kanske vi skulle få mötas. Jag har ändå varit och testat lite på A-laget, men nu har jag dragit på mig en hjärnskakning så…



INTE REDO FÖR COMEBACK



Det har blivit sex matcher i Hockeyallsvenskan med Västerås för 17-åringen, men just nu är det mest vila som gäller för honom i och med den nämnda hjärnskakningen.

- Just nu är det ändå ganska bra även om jag inte är symptomfri. Jag har testat att cykla. Jag blev trött och kände lite i huvudet efter det. Då var det tillbaka och vila så jag är inte redo för att vara fysisk aktiv ännu.



Det var i matchen mot Karlskoga i Hockeyallsvenskan olyckan var framme.

- Vi hade många skador så jag fick hoppa in i tredje backparet och spela. Det var i andra bytet det hände. - Jag kommer inte ihåg när jag fick själva hjärnskakningen, men jag har sett efteråt hur det gick till. Det är en puck som kommer ner mot sargen. Jag kommer lite lågt och ska låsa pucken. Samtidigt kommer han och ger mig en hård tackling, inte speciellt oschysst, men den tar mest mot min nacke och huvud.

- Jag fortsatte att spela så det var ingen som tänkte något på det just då. Sedan kommer jag inte ihåg speciellt mycket efter det. Nu efteråt kan man fundera på vad som hände egentligen. Att jag spelade vidare fast jag inte kommer ihåg det är lite läskigt.



David Göransson har svidat om till sex allsvenska matcher den här säsongen.Foto: Bildbyrån



Inför förra säsongen valde David Göransson att flytta från Grums till Västerås, ett flytt på knappt 25 mil.

- Jag hade inte många olika ställen att välja på. Ska jag vara helt ärlig gick jag mest på magkänsla. När jag var här kändes träning och allt bra. Dessutom kändes Västerås som klubb väldigt bra. Västerås har också varit en framgångsrik klubb med sitt A-lag.



Med tanke på din värmländska dialekt, var du inte till Färjestad och kollade?

- (Skratt) Nej, Färjestad var inte direkt något alternativ.



Hur har du upplevt första tiden i Västerås?

- Allt var ju nytt så första året blev väldigt lärorikt med att komma in här, bo själv och antalet träningar som verkligen trappades upp. Att få ihop allt det.

- Min första säsong var ganska stabil, men ingen supersäsong. Den har hjälpt mig väldigt bra framåt nu till andra säsongen.

- Jag tycker själv har jag tagit stora kliv den här säsongen där jag började i J18, spelat J20 och även varit med lite i A-laget.







Har det varit en stor omställning att bo själv och hela den här sociala biten?

- Ja, så har det varit. Jag har fått tagit mer ansvar och får inte allt serverat på ett fat längre som jag fick då jag bodde hemma. Man måste tänka på mat och hela den biten, hur man ska få allt att gå ihop.

David är inne på sin andra säsong i Västerås efter flytten från Grums.Foto: Ronnie Rönnkvist



Hjälper klubben till något när det gäller kosthållningen?

- Nej, inte riktigt så. Dom har gett tips, men det är inte att dom säger hur vi ska äta.



A-lagsdebuten?

- Första matchen var här mot Björklöven och nästan fullsatt. Då fick jag inte göra något byte, men det var en häftig upplevelse att få vara med om allt runt om i båset och hela den biten.

- Sedan fick jag gå in och göra mina första fem byten här hemma mot Södertälje. Det var lite nervöst, men när jag väl kom ut släppte det. Hockey är det roligaste jag vet så man får tänka så då man är där ute.





"ETT SNÄPP BÄTTRE"



Det är ett ganska stort steg att kliva in i Hockeyallsvenskan efter att bara några månader tidigare inlett säsongen med spel i J18.

- Farten, allting är ett snäpp bättre. Precis som det ska vara. Från J20 är det ju dessutom vuxna människor man spelar med och mot. Då blir det mer fysiskt och skickligare spelare vilket gör att man får tänka extra.

- Dom ligger också mer rätt i banan så allt man gör måste man göra snabbare och ha blicken uppe för att hinna med. Annars blir man direkt uppkäkad som back.



Vad har du för målbild resten av säsongen?

- Just nu vill jag ta det i min takt och komma tillbaka så snabbt som möjligt, men inte skynda.

Kan du spela mer den här säsongen?

- Svårt att säga. Jag kommer inte kunna spela på ett tag, men förhoppningsvis i slutet av säsongen fast det är inget jag vet idag, avslutar David Göransson.