Kiruna AIF rusar fram genom den norra vårserien och kommer med största sannolikhet ta ”bakvägen” in i playoff. Dit har Kiruna IF som krigar i botten av den norra Allettan fortfarande också alla möjligheter att ta sig.Men i playoff 1 är det lagen som placerat sig som fyror, femmor och sexor samt den bästa sjuan från Allettorna som har ynnesten att välja sitt motstånd och till en sådan position kommer Kiruna IF inte att räcka. Deras kamp handlar om att över huvud taget ta sig till playoff.Därmed kommer både Kiruna AIF och Kiruna IF finnas bland de valbara lagen inför playoff och ett derby blir således tyvärr inte möjligt.Det skulle däremot kunna ställa till lite logistiska problem. Playoff-matcherna ska ju spelas samtidigt på fasta dagar och de båda Kiruna-gängen delar ju hemmaarena. I och med att båda kommer att gå in i ett eventuellt playoff som lågt rankade kommer de också att förväntas spela hemmamatch samtidigt. Det kan bli en nöt att knäcka om det blir så.Men även om det inte blir något playoff mellan lagen kan vi kanske få se en hel del flödande derbykänslor ändå.Det närmar sig tiden när transferfönstret slår igen och det är inte alls omöjligt att Kiruna AIF är klara för playoff medan Kiruna IF snubblat och är klara för semesterfirande som ett av de två bottenlagen när Allettan norra tar slut. Säg att det är fastslaget innan fönstret slår igen.Vad händer då?Jag skulle kunna tänka mig att AIF inför ett playoff i alla fall vill biffa upp sitt lag lite, samtidigt som Kiruna IF i en ekonomiskt pressad verklighet säkerligen gärna slipper att betala ut någon extra lönekrona eller får en liten extra slant in på kontot som plåster på såren när det blev en kort säsong.Rent logistiskt är det ju också synnerligen lösbart. Skulle Kiruna AIF spetsa sin trupp med några sena värvningar från IF är det ju så att säga bara för spelarna att bära trunkarna från ett omklädningsrum i Lombia ishall till ett annat.Men är det möjligt? Kommer vi få se det förbjudna?Det är klart att det är känsligt. Minst sagt minerad mark.Att svenska spelare som fostrats i IFs verksamhet inte bara kan svänga och byta fot och tröja för att AIF råkat ta sig till playoff är en självklarhet. Men jag tänker på importerna som hjälpt till att stabilisera Kiruna IF den här säsongen. Någon av finnarna eller kanadensaren Anthony Paskaruk som väl gjort en tillräckligt stark säsong för att det ska finnas mycket intresse från annat håll till nästa säsong. Att de skulle kunna göra den förbjudna förflyttningen är inte lika orimligt.Om än såklart något som skulle sticka i många luttrade Kirunabors ögon.Det blir onekligen spännande att se hur saker och ting utvecklar sig när deadline närmar sig.