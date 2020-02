Hyllningen från Lehner: "Kommer för evigt att älska..."

Den nuvarande Chicago-målvakten Robin Lehner har vid flera tillfällen berättat öppet om sin psykiska ohälsa. Han har berättat att han dämpade ångesten med alkohol.— Jag drack för att dämpa min ångest. När jag söp så lugnade jag ner mig. Det var det enda jag kände till. Det var det enda som fick mig att må bra, berättade han bland annat för SVT Sport i slutet av januari.Sommaren 2018 bytte Robin Lehner Buffalo mot New York Islanders. Det var i samband med det som han gick ut och berättade. Säsongen som följde blev 28-åringens stora genombrott på NHL-scenen och han nominerades till Vezina Trophy som ges till ligans bäste målvakt. Den segern vann han dock inte, däremot förärades han med Guldpucken, Jennings Trophy och Bill Masterton Trophy efter sin enastående säsong med Islanders.

Forever imprinted a place that means the world to me and Where I started my new journey. Tribute to a great place filled with great people. Will forever love the island. Chicago has followed suit. pic.twitter.com/f6yGXOfI8f