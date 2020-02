Här hyllas NHL-svensken

Alexander Steen draftades av Toronto 2002 i förstarundan. Efter två säsonger i klubben mellan 2005-2007 blev svensken trejdad till St.Louis Blues. Där har 35-åringen spelat sen dess, och inatt hyllades svensken för 1000 spelade matcher i NHL.

Steen är assisterande kapten i St. Louis sedan nio säsonger tillbaka. Han vann Stanley Cup med klubben förra året, när de slog Boston i finalen. Hemma i Sverige har forwarden representerat Frölunda och Modo i SHL.

Se hyllningen i klippet nedanför.



So proud to call you one of our own, @Steener20. #stlblues #Steen1000 pic.twitter.com/xtrnHPQdQx



— St. Louis Blues (@StLouisBlues) February 7, 2020