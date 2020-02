Canucks föll - utan skadad Elias

Det var häromdagen som Elias Pettersson åkte på en tackling från Bostons Matt Grzelcyk.

— Han blir tacklad och han är totalt försvarslös. Det är två sekunder efter att han släppt pucken, sa den märkbart irriterade Canuckstränaren Travis Green efter matchen enligt The Province.



Elias Pettersson är den svensk som gjort flest poäng hittills i NHL under säsongen (23+32). Han är dessutom Vancouvers bäste poängplockare. Men inatt kom han inte till spel. Detta meddelade klubben strax innan matchen mot Minnesota.





Elias Pettersson will not dress for tonight’s game due to a lower body injury. pic.twitter.com/9Z2j8M9Io5