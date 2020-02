Förra veckan kunde ni med Hockeysverige [+] läsa Måns Karlssons blogg om åtta svenska NHL-besvikelser. Den här veckan tänkte jag vända på steken och ge er åtta svenska överraskningar, eller utropstecken om ni så vill.



Kriterierna är ganska enkla. Spelarna som finns på den här listan är spelare som gjort det lite bättre än vad jag förväntade mig inför säsongens första nedsläpp. Någon har gjort det i form av antalet poäng, någon genom att bara ta plats i ligan.

Här är dem, mina åtta svenska NHL-utropstecken så här långt:

Jacob Markström, målvakt, Vancouver Canucks

Det är ingen överraskning att Jacob Markström är en bra målvakt. Men ju mer överraskande är HUR bra han varit den här säsongen. Det är inte så svårt att debattera för att svensken gör sin bästa säsong i NHL. Markström har burit Canucks den här säsongen och hade det inte varit för hans spel mellan stolparna hade hans lag troligtvis inte haft ledningen i Pacific Division.

Dessutom har han gjort det under en tufft höst på det personliga planet. Det är tecken på styrka. Vancouver måste göra allt för att förlänga med svensken, vars kontrakt går ut efter den här säsongen.

Victor Olofsson, forward, Buffalo Sabres

Att han kunde göra mål visste vi. Det hade Olofsson visat redan i Frölunda och i AHL. Men att han skulle ha lika bra stäm i NHL var ingen självklarhet. Olofsson hade dock just det i kikaren. När han fick chansen i förstakedjan intill Jack Eichel under försäsongen var det många som hejade till. Olofsson tackade för chansen och började per omgående panga in mål, inte minst i powerplay.

Olofsson fortsatte hitta målet fram till att han åkte på en olycklig skada den 2 januari. Då hade han gjort 16 mål och totalt 19 assist. Det gav en utmärkelse som månades rookie i både oktober och november samt mycket snack om att han skulle vara ett namn för Calder Trophy, priset till årets rookie. Snacka om succé.

Victor Olofsson har varit het i Sabres. Foto: Jonas Ljungdahl/Bildbyrån



André Burakovsky, foward, Colorado Avalanche

Vilket lyft klubbytet från Washington Capitals till Colorado har inneburit för Burakovsky. Natten till i dag (ons 5/2) gjorde han sitt 17:e mål för säsongen. Lägg till 19 assist och ”Lill-Burra” har slagit sitt egna poängrekord i NHL. Burakovsky har fått chansen att spela en ledande roll i ett bra lag, det har gjort att han kunnat få fram nästan all den kapacitet han förväntades ha när Capitals draftade honom som nummer 23 i den första rundan 2013. I skrivande stund ligger Burakovsky till och med tvåa i Avalanches interna poängliga, det före spelare som Mikko Rantanen och Gabriel Landeskog

Lucas Wallmark, forward, Carolina Hurricanes

Wallmark flyger lite för ofta under radarn. Men faktum är att svensken gör en riktigt bra säsong för sitt Carolina. Redan efter 52 matcher har 24-åringen bankat in tio mål och spelat fram till 12. Med sina 22 poäng är han nu bara sex ifrån sitt eget personbästa, en notering han nådde på 81 matcher förra säsongen.

Med sin offensiva skicklighet ger den förre Luleå-forwarden Carolina värdefull bredd i poängmakandet – det kan behövas om laget ska gå längre än konferensfinal den här säsongen.

Lucas Wallmark firar sitt tionde mål för säsongen. Foto: James Guillory-USA TODAY Sports



Joel Eriksson Ek, forward, Minnesota Wild

Äntligen har Eriksson Ek etablerat sig i Wilds laguppställning, och det känns som att förtroendet för svensken ökar för varje match. Värmlänningen tar som vanligt stort ansvar defensivt, men den här säsongen har han också prisats för sina offensiva insatser av coach Bruce Boudreau. Ser man till statistiken är det lätt att förstå varför. Eriksson Ek har redan gjort fyra mål och 17 assist, personlig toppnotering, och ändå har han bara spelat 45 matcher. Det finns definitivt mer att hämta från Eriksson Ek.

Pierre Engvall, forward, Toronto Maple Leafs

Engvall gjorde det bra i Toronto Marlies i AHL. Detta under Sheldon Keefes ledning. När Keefe sedan fick ta över efter Mike Babcock som tränare i Maple Leafs har Engvall också fått chansen i NHL. Samarbetet mellan Keefe och Engvall har fortsatt vara lyckosamt. På 31 matcher så här långt har Engvall visat prov på sin mångsidighet, det har bland annat resulterat i sju mål och sju assist.

Rasmus Sandin, back, Toronto Maple Leafs

Det går inte att undvika Sandin på den här listan. visst han har inte spelat särskilt många matcher ännu, men som han gjort det när han väl har fått chansen. Inledde i NHL, men fick sedan utvecklas i lugn och ro i AHL. Toronto tillät honom åka på JVM där han tog sitt spel till nya höjder och blev utsedd till turneringens bästa back. När han sedan fick chansen på nytt i Toronto har han tagit den. Sandin har visat lugn, pondus och imponerat både på media, fans och övriga lagkamrater i Maple Leafs. Har hittills gjort ett mål och sju poäng på 13 matcher, men det lär bli fler om han håller sig kvar på den nivå han nu spelar på.

Sandin har gått från klarhet till klarhet. Foto: Bildbyrån



Oscar Klefbom, back, Edmonton Oilers

Klefbom har varit med ett tag nu, men varit mycket skadad under karriären. Förra säsongen begränsades han till 61 matcher. I år har han däremot fått vara frisk och det har synts. Klefbom får massor av förtroende från coach Dave Tippett och sett till speltid per match ligger Klefbom femma i ligan med ett snitt på 25:38. Poängen har också trillat in för värmlänningen som hittills gjort 30 poäng på 53 matcher. Han är med drygt 30 matcher kvar bara åtta ifrån sin hittills bästa notering.

***

Det var listan det. Saknar du någon?

/ekholmpeter