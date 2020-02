Washington kallar upp förre SHL-backen

Den slovakiska backen Martin Fehérváry har ett förflutet i Sverige. 20-åringen har spelat i SHL för Hv71 och Malmö. Nu kallas Fehervary upp till NHL och Washington från farmarlaget Hershey Bears.

Backen har denna säsong gjort tre NHL matcher för Washington. Han draftades av NHL-klubben i andra-rundan 2018. Fehervary har även spelat VM för Slovakiens landslag.



NEWS | Capitals have recalled defenseman Martin Fehervary from the Hershey Bearshttps://t.co/Zqo0iSiPi5



— Washington Capitals (@Capitals) February 4, 2020