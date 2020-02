NHL-TIMMEN: Vad har fighting för framtid i NHL?

Slagsmål brukade vara vardagsmat i NHL. Under en period snittades det mer än ett slagsmål per match i ligan, men i dag har den siffran sjunkit till ungefär en fajt var femte match. Det finns inte heller några utpräglade fajters kvar i NHL på samma sätt som under 80- och 90-talet.

Nu har de senaste drabbningarna mellan Edmonton Oilers och Calgary Flames ändå innehållit en hel del våldsamheter som återigen har satt i gång debatten om slagsmålens vara eller icke vara i NHL. I det 286:e avsnittet av NHL-timmen ger sig Linus Hugosson, Uffe Bodin och Jonatan Lindquist sig i kast med att diskutera slagsmålens framtid i NHL.

– Själva fightingen är inte det underhållande, utan att hotet om våld hänger i luften. Rivaliteten och känslorna runt omkring är det underhållande, menar Uffe Bodin.

DESSUTOM:

* Dustin Byfugliens framtid i Winnipeg Jets – och kanske NHL – är uppe i luften efter den senaste tidens uppgifter om att parterna kan vara på väg att gå skilda vägar. Hur ser utsikterna för en fortsättning ut?

* Stor genomgång av Jonatan Lindquists röster i PHWA:s Midseason Awards – håller Linus och Uffe med om hans röster? Är Leon Draisaitl Connor McDavids största hinder på vägen mot en Hart Trophy? Har John Carlson några utmanare i kampen om Norris Trophy? Och vilken av alla starka coacher har egentligen gjort sig mest förtjänt av Jack Adams Award?

* Och är William Nylander verkligen årets comebackspelare i NHL?

Detta och mycket annat i det 286:e avsnittet av NHL-timmen!





