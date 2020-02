Kaptenen lämnar Almtuna - klar för spel i Schweiz

Per Svensson har spelat i Almtuna sedan 2012, när han anslöt från Arlanda i Hockeyettan.

Nu står det klart att lagets lagkapten lämnar för Schweiz och Kloten. Där får han den svenske tränaren Per Hånberg, som tränade Svensson under hans första säsong i Almtuna .

– Vi vill tacka Per för det han hittills gjort för föreningen. Det känns så klart inte roligt att sälja Per just nu men på grund av läget vi är ekonomiskt och att Kloten vill ha Per så känns det ändå bra att släppa Per till en så pass anrik klubb i Europa. Vi önskar Per stort lycka till med slutet på denna säsong, säger projektledare Niklas Sjölund till Almtunas hemsida.



Backen har denna säsong producerat tio poäng på 41 matcher i Hockeyallsvenskan för Almtuna.