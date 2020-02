Leksand kan tappa talangen: "Vill inte spela med oss"

Emil Heineman har varit en av Leksands J20-lags mest framträdande spelare den här säsongen och noterats för hela 39 poäng (24+15) på 27 matcher i J20 SuperElit.

Han har även fått chansen att spela två SHL-matcher med Leksand under säsongen – men några fler matcher ser det inte ut att bli för den 18-årige forwardstalangen.

"FÅR INTE SPELA I EN PROFFSLIGA"

Anledningen?

Heineman funderar på att spela collegehockey i USA nästa säsong.

– Han vill inte spela med oss. Eller rättare sagt, han kan inte spela med oss och får inte. Emil vill söka till college, och såna spelare får inte spela i en proffsliga, dit SHL räknas, innan de börjar spela för sitt skollag, säger Leksands tränare Roger Melin till Dalarnas Tidningar.

– De två matcher Emil hann göra med oss ska tydligen inte inverka på hans framtida val, men några fler matcher blir det inte. Det rör sig om att skolan han väljer att spela för kanske kan behöva betala ett bötesbelopp annars.

2014 upplevde Melin samma scenario i Linköping, då Leon Bristedt öste in poäng i juniorlaget men valde att nobba a-lagsspel då han skulle spela collegehockey för University of Minnesota.

– Det är tråkigt förstås att gå miste om såna som Bristedt och Heineman. Men, de väljer sin egen väg och det är säkert jättekul att gå på college och spela hockey där. Många spelare går ju därifrån rakt in i NHL, så det finns förstås alla möjligheter att bli en bra spelare även om man väljer att gå den vägen, säger Melin.<