KLART: Legendaren tar över Leksand

Roger Melin sparkas av Leksand.

Tränaren, som tog upp klubben till SHL förra säsongen, får lämna tabelljumbon med 14 matcher kvar att spela av grundserien. Det meddelade Leksand under måndagsförmiddagen.

– Det är förståeligt att de måste göra något, så det är inga konstigheter med det, säger Melin till SVT Sport.

– Jag är överraskad att jag fått vara kvar så länge. Med tanke på hur resultaten har varit så är det inte konstigt att det måste hända något.

Melin är besviken över hur säsongen artat sig för SHL-nykomlingen som inför säsongen storsatsade med flertalet meriterade värvningar.

– Det är klart att jag ser det som ett misslyckande för egen del, det har inte alls blivit de resultat som vi hade velat. Så det är väl naturligt att något måste göras.

HAFT TRE TRÄNARJOBB I NHL

Ny huvudtränaren blir den svenske NHL-legendaren Ulf Samuelsson, som tidigare varit assisterande tränare i NHL-klubbarna Phoenix, New York Rangers och Chicago.

– Det är en spännande utmaning att komma till en sån klassisk hockeyort och förening med all den support som finns kring laget. Det ska bli kul att komma in i det och ge järnet och bidra med allt jag kan för vi ska få ett bra slut på säsongen, säger Samuelsson till Leksands hemsida.

Samuelsson har tidigare erfarenhet från tränarbänken i SHL, då han coachade Modo under två säsonger mellan 2011 och 2013. Nu ställs 55-åringen inför en tuff utmaning att säkra dalalagets SHL-status även till nästa säsong.

– Det är ett tufft läge vi är i såklart, men vi har många matcher på kort tid framöver och det är många poäng tillgängliga att kriga om i serien än. Vi ska vända trenden och få bra driv i gruppen, och jag är väldigt taggad och är beredd att kriga hårt för föreningen, säger Samuelsson.

Samuelsson har tidigare varit assisterande tränare i New York Rangers.Foto: Joel Marklund/Bildbyrån



JOBBAT SOM SCOUT ÅT SEATTLE

Som aktiv spelade Ulf Samuelsson tre SHL-säsonger i Leksand innan han tog steget över till Nordamerika inför säsongen 1984/85. Den hårdföre backen återvände senare till klubben under lockouten för två matcher under säsongen 1994/95.



Den här säsongen har Samuelsson jobbat som scout åt den nybildade NHL-klubben Seattle.

Kontraktet med Leksand sträcker sig säsongen ut.