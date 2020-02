Hjälp till att rösta fram vinnaren av Guldgallret

Guldgallret firar tioårsjubileum den här säsongen. Sedan 2010 har priset delats ut elva gånger och nu är det dags att ta reda på vem som blir nästa junior att belönas för sina insatser i Hockeyallsvenskan.

Fram till i morgon pågår omröstningen där fansen kan välja ut vilken junior från deras favoritlag som ska gå vidare till final.

När de 14 kandidaterna har fastställts kommer C Mores Harald Lückner att välja ut ett wildcard varpå en jury röstar om vilken av de 15 spelarna de anser vara den värdiga vinnaren av priset. Efter det kommer fem finalister att utses innan vinnaren slutligen presenteras.

C More delar ut priset tillsammans med Hockeyallsvenskan. Vinstsumman är 100 000 kr som tillfaller vinnande juniors klubb och dess ungdomssektion. Priset är instiftat för att stödja och främja ungdomsverksamheten inom svensk ishockey, genom att uppmuntra och uppmärksamma unga talanger.



KLICKA HÄR FÖR ATT RÖSTA PÅ DINA FAVORITER!

TIDIGARE VINNARE:

2010: Fredrik Pettersson Wentzel, Almtuna

2011: Markus Ljungh, Västerås

2012: William Karlsson, Västerås

2013: Filip Forsberg, Leksand

2014: Lukas Bengtsson, Mora

2015: Robin Kovács, AIK

2016: Robin Kovács, AIK

2017: Jonathan Dahlénn, Timrå

2018: Jacob Olofsson, Timrå

2019: Samuel Ersson, Västerås



JURY

Tomas Ros, Sportbladet

Uffe Bodin, Hockeysverige

Johan Svensson, Expressen/MrMadhawk

Andreas Hanson, Mittmedia/Hockeypuls

Mike Helber, C More

Harald Lückner, C More

Lars Lindberg, C More

Frida Nordstrand, C More

Tommy Boustedt, Generalsekreterare Svenska Ishockeyförbundet

Nicklas Lidström, F.d professionell ishockeyspelare

Tomas Montén, Förbundskapten Juniorkronorna

Jonas Gustavsson, HockeyAllsvenskan.se