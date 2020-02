”Går knappt att beskriva – fick kämpa för att hålla tårarna inne”

Ida Press fick sitt livs chock inför en match med sitt University of Maine. Precis innan nedsläpp dök hennes mamma Malin, som kämpar mot bröstcancer, upp på isen. Som grädde på moset gjorde Ida mål i den minnesvärda matchen.

– Det var väldigt känslosamt – jag fick kämpa för att hålla tårarna inne, säger hon till hockeysverige.se.



Den 20-årige backtalangen Ida Press vann SM-guld med Djurgården 2017 och tillbringade sedan en säsong i Leksand innan hon korsade Atlanten för att spela collegehockey med University of Maine. Där är hon nu inne på sin andra säsong.

Inför en match med sitt Maine överraskades Ida stort – av sin egen mamma.

Malin Press, som även är mamma till den tidigare SHL-spelaren Robin Press, är sjuk i bröstcancer och chockade Ida stort. Detta genom att dyka upp på isen inför nedsläpp när University of Maine spelade en "rosa bandet-match".

– Det går knappt att beskriva. Jag minns att jag inte riktigt hörde vad de sa i högtalarna men jag hörde att de sa min brors namn (Robin Press) och då tänkte jag ”varför säger han min brorsas namn?”, och så kollar jag över mot utvisningsbåset och ser att Ken, vår athletic director, flyttar sig åt sidan och att mamma var där. Det var en chock, jag visste att det skulle vara en överraskning på matchen men skulle aldrig ha gissat att det var min mamma. Sedan var jag bara i chock, fattade inte riktigt att hon faktiskt var där förrän jag kollade upp på läktaren efter pucksläppet och såg att hon faktiskt satt där, säger Ida själv till hockeysverige.se om upplevelsen.

Det var dock inte slut där. För att göra matchen ännu mer speciellt blev Ida Press även målskytt med sin mamma på läktaren.

– Jag var nervös för att spela för att jag var så känslosam men första bytet kändes riktigt bra och sedan två byten senare så får vi en fyra-mot-tvåa efter ett bra uppspel och jag följde med upp i anfallet och fick en riktigt bra passning av Michelle Weis i slottet och jag sköt mot bortre stolpen och den gick in. Det var väldigt känslosamt när Michelle kramade om mig. Det kändes overkligt, jag fick kämpa för att hålla tårarna inne.

Här kan du se klippet både när Ida överraskas av sin mamma Malin och när hon gör mål:

Even Hollywood couldn't write this script.



Malin Press, mother of #15 Ida Press is battling breast cancer and we were honored to have her attend our Skating Strides Game.



So what does Ida do? Go and score a goal for her mother!!



Here it all is!!#BlackBearNation pic.twitter.com/OhBUYKUwu5