Fyrfaldige Stanley Cup-svensken väljs in i Hall of Fame

Med sina fyra Stanley Cup-titlar till sitt namn är Stefan Persson i ett exklusivt sällskap, endast ackompanjerad av Nicklas Lidström, Anders Kallur och Tomas Holmström av samtliga svenskar som spelat i NHL genom tiderna.

Nu uppmärksammas Perssons stora hockeygärning av Svenska Ishockeyförbundet.

Under lördagsförmiddagen meddelade förbundet att Persson blir invald som nummer 123 i svensk hockeys Hall of Fame.

"En spelare som alltid gjorde sitt jobb på banan, kväll ut och kväll in. Kommer från den fantastiska plantskolan för backar i Piteå, där han också valts in i Piteå Wall of Fame. Har även erhållit Victoria-stipendiet. Lång ledargärning för Svenska ishockeyförbundet efter karriären, inte minst i disciplinnämnden", skriver förbundet i sin nominering.

Under sina nio säsonger i New York Islanders hann Persson alltså med att vinna fyra Stanley Cup-titlar och spela totalt 622 NHL-matcher. På dessa matcher noterades han för 369 poäng (52+317).

Utöver framgångarna i Nordamerika har Persson även vunnit två SM-guld med Brynäs (1976 och 1977) samt bärgat ett VM-silver med Tre Kronor (1977).