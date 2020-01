Mediefokuset tvingar bort Åhlund. Det är ju naturligtvis ingen som tror på det. Men om jag hade haft någonting att säga till om i IKO så hade jag lagt fokus på att hitta läckan/läckorna. Det forsar ju ut info från den klubben. Inte bra. — Henrik Skoglund (@hockeystaden) January 31, 2020

Missförstå mig rätt här nu. Källor, eller så kallade "läckor" är ett måste för att media ska kunna bedriva sitt arbete i att avslöja fiffel, båg och andra oegentligheter. Att folk läcker uppgifter, och har rätt att läcka uppgifter, är en förutsättning för att journalistik ska kunna bedrivas. Men det där vet ni.Det är viktigt att nämna, så ingen missförstår vad jag nu kommer skriva. För om jag zoomar ut lite och sätter mig i Oskarshamns kläder så har klubben faktiskt ett rätt stort problem att ta tag i. Utöver att de ligger näst sist och nu tvingas till ett tränarbyte mitt upp i allt. Vem/vilka är det som läcker så extremt mycket från den klubben?

Håller ni inte med om att det framkommit riktigt mycket info om soppan Åhlund vs...? Det kommer info i det dolda från andra klubbar också, men jag upplever inte att det brukar vara i den här omfattningen som nu sker. Det började redan i höstas när Expressen avslöjade att det fanns en spricka mellan Håkan Åhlund och sportchefen Daniel Stolt. Något som förnekades av alla inblandade parter. Men man rekryterade ändå Thomas Fröberg som GM, och det är knappast svårt att lista ut att den förändringen kom redan då för att han skulle bli någon slags avlastning i den påstått ansträngda relationen.



Under vintern så har både Rickard Palmberg och Patrick Cehlin avslöjats vara klara för klubben. Just såna saker kan förvisso komma utifrån och behöver knappast komma inifrån föreningens väggar. För några veckor sedan då avslöjade Sportbladet att Åhlund valt att säga upp sig efter säsongen och tidigare i veckan kom Expressen med avslöjandet att Åhlund tvingas bort redan nu. Något som visade sig stämma. Idag på morgonen så lät Aftonbladet berätta att det skulle ske redan idag och även det visade sig stämma.



För några veckor sedan kom jag i samspråk med en ledare som under decennier verkat på högsta nivå i olika roller. Han berättade att en av de absolut viktigaste sakerna i en förening där det stormar är att hålla en enad front utåt och att i n g e n t i n g får läcka ut. Jag är benägen att hålla med.



Klart tusan detta tar energi från spelartruppen när det skrivs spaltmeter om interna angelägenheter. Men, som jag är inne på ovan, det är bra att det kommer ut, det säger jag absolut inget om.



Men, återigen, sätter jag på mig Oskarshamnsglasögonen, så bör de nog hitta ett sätt att täta till läckan från klubbens innersta.



Oskarshamn motiverade sparkningen av Åhlund med att för mycket fokus lagts på tränaren den senaste tiden i och med alla skriverier. En snudd på löjlig förklaring och mycket orättvist mot media som bara gör sitt jobb.



Nä IKO, ni har ett större problem än media att tag i.