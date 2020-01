NHL-klubben utreds för brott mot draftreglerna

Enligt rapporter från Nordamerika så ska Arizona ha genomfört fys-tester med draftaktuella spelare. Något som inte är tillåtet att göra innan NHL Combine i början av juni. Det ska vara andra klubbar son rapporterat om detta till ligan skriver Sportsnet.

— Vi känner till rapporterna. Vi har diskuterat saken med NHL, men lämnar inga ytterligare kommentarer i detta läget, säger klubben själva i ett uttalande enligt Arizona republic.



Enligt the Athletics Craig Custance så är intervjuer och psykologiska tester tillåtna innan NHL Combine, men inga fysiska tester. Klubbar som bryter mot reglerna riskerar böter på 250 000 dollar.

From the NHL's combine testing policy:

- The pre-combine period (in-season through to the morning of the combine) there are no medical exams or physical testing of ANY draft-eligible prospect.

- Psych. testing & interviews are permitted.

Violations fined no less than $250K each.