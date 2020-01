SPECIELLT I KARLSKOGA

Genom åren har vi vant oss vid att få njuta av spelare som Daniel Wessner Tobias Thermell med flera i Bofors/Karlskogas dress. Spelare som år efter år dykt upp och skapat band med fansen. Men vad är det som gör att just Karlskoga genom åren lyckats få så många trotjänare. Vad är det som gör att de trivs så bra i klubben?— (skratt) 10 000-kronorsfrågan, säger klubbens sportchef Torsten Yngvesson till hockeysverige.se innan han fortsätter:— Det är samma grund till att alla kommer hit och lyckas egentligen: Vi skeppar väldigt mycket spelare till högre ligor och det är ju samma sak egentligen, att vi har en hög trivselfaktor. Man mår bra när man kommer hit och spelar i BIK.-- Det sitter i väggarna samtidigt som vi jobbar väldigt hårt på att spelarna ska ha det bra här.I dagens trupp finns det tre spelare som alla gjort över 400 matcher eller fler i klubben och Yngvesson pratar om ett arv som går vidare. Men han kommer snabbt återigen in på trivseln.— Sen är det nog också stämningen runt klubben och attityden folk har till klubben i stan. De allra, allra flesta är positiva och stolta att ha ett lag i Hockeyallsvenskan här i Karlskoga.— Det finns ju ingen sån här hatkärlek eller avundsjuka som det kanske kan finnas till elitlag på andra orter. Jag upplever inte att det är så i Karlskoga, utan de allra, allra flesta ställer upp och unnar Karlskoga att det går bra för dem. Det smittar ju av sig på de spelarna som finns i laget.

Nedan har ni de 20 spelare i Hockeyallsvenskan som enligt Eliteprospects har gjort flest tävlingsmatcher för den klubb de tillhör under innevarande säsong.Gjorde a-lagsdebut redan säsongen 02/03 och har sedan 2004 spelat kontinuerligt i representationslaget. Inte den flashigaste spelaren, men gör stor nytta för laget lite i det tysta. Höggren har varit en del av klubbens berömda kärna under ett stort antal år.33-åringen var med redan vid SM-guldet 2007 och har sedan dess faktiskt hunnit med att spela fem säsonger annorstädes, Timrå och Frölunda. Den forne landslagsbacken kom tillbaka till moderklubben 2013 och var med om degraderingen till Hockeyallsvenskan 2016. Hedman var en av de som stannade kvar och får nu återigen vara med och uppleva framgångar i klubben. Bär det hela vägen till SHL?Har Vita Hästen som moderklubb, men efter utflykter som ung till andra klubbar var han tillbaka i Norrköping 2007. Sedan dess har 34-åringen varit klubben trogen och fått vara med om att ta dem från division 1 till SHL-kval. Den givne ledaren i laget som under den här säsongen travat mot en ny vår.







4. Fredrik Johansson, Västerås 609 matcher



Kom fram i Frölundas ungdomsverksamhet i samma veva som bland annat Loui Eriksson. Trots JVM-spel och att han draftades av Edmonton, så fick den forne talangen aldrig riktigt fäste i Frölunda och SHL. 2004 kom han till Västerås i allsvenskan första gången och där har han, förutom tre säsonger, blivit kvar. Följde till och med ner klubben till Hockeyettan för ett par år sedan och var en av de stora hjältarna när Västerås omgående tog sig tillbaka till andraligan.



5. Jesper Samuelsson, Vita Hästen 606 matcher



Den dåvarande SHL-klubben Timrå såg någonting i Vita Hästens ungtupp. Som junior åkte han runt och sprutade in poäng i division 1 och det gav ett SHL-kontrakt 2008. Men succén i Timrå uteblev och efter två säsonger var han tillbaka i Norrköping. 2014 fick han äntligen vara med att ta klubben tillbaka till allsvenskan och där är lagkaptenen fortfarande en av lagets bärande spelare.



6. Carl Berglund, Karlskoga 549 matcher



"I Karlskoga blir man kvar." Exemplen på det är många och det är nog många klubbar och kommuner som skulle vilja ta del av staden och föreningens recept på att jämt och ständig kunna behålla profiler. Berglund har varit cementerad i Karlskogas a-lag i 10+ år och har kontrakt minst en säsong till. Sticker inte ut poängmässigt, men gör oerhörd nytta med sin speed och fräna och tuffa spel.



7. Jeremy Boyce, Timrå 518 matcher



Det är lätt att glömma, men Boyce var faktiskt med i det lag som vann JVM-guld 2012 efter en nagelbitare mot Ryssland. Han var även med året efter och många såg nog en lång karriär på minst SHL-nivå för honom. Men när Timrå åkte ur SHL 2013 och drabbades av spelarflykt så blev Huddingeprodukten kvar. Är bara 26 år och det är såklart omöjligt att förutspå framtiden, men kan han ha 5-600 matcher i Timråtröjan kvar?







8. Mikael Eriksson, Karlskoga 475 matcher



"Daggen" är ännu en spelare som blivit synonym med Karlskoga. A-lagsdebuterade redan 06/07. Har sedan dess varit på utflykt både till Växjö i SHL och Dijon (orten som gett namn åt senapen) i Frankrike, men sedan 2014 har han varit tillbaka på permanent basis. Är lagkapten och tuff att möta.



9. Robin Olsson, Tingsryd 436 matcher



En säsong i Rögles juniorer, en säsong i Pantern och ett tjog matcher som inlånad till Mörrum. Undantar man det så har 30-åringen varit moderklubben trogen i hela sin karriär. Har varit lagkapten sedan 2013.



10. Filip Owesson Tingsryd 432 matcher



28-åringen har aldrig representerat någon annan klubb än Tingsryd. Inte i ungdomsåren. Inte på lån. Enormt uppskattad för sin lojalitet.



Dessa har också gjort 300 eller fler tävlingsmatcher för sin nuvarande klubb.



11. Fredrik Hansson, Kristianstad 401 matcher

12. Per Svensson, Almtuna 388 matcher

13. Tobias Enström, Modo 352 matcher

13. Emil Berglund, Timrå 352 matcher

15. Lucas Carlsson, Södertälje 327 matcher

16. Alexander Hellström, Björklöven 324 matcher

17. Oscar Ahlström, AIK 316 matcher

18. Victor Ahlström, AIK 311 matcher

19. Oscar Holst, Tingsryd 307 matcher

20. Erik Gustafsson, Västervik 305 matcher