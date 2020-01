Efter succén – svensken flyttas upp till NHL

Marc-André Fleury togs ut till NHL:s All Star-match men valde att inte delta i spektaklet vilket ledde till att han stängdes av i en match.



När Vegas Golden Knights nu ska ta emot Carolina Hurricanes kommer de att tvingas göra det utan sin stjärnmålvakt.

Då kommer Oscar Dansk till undsättning.

Den 25-årige svensken kallas nu upp till NHL av Vegas för att stötta upp på målvaktssidan när Fleury saknas. Den förre Röglemålvakten har gjort succé den senaste tiden i AHL och utsågs bland annat till ligans bästa målvakt under december efter att ha vunnit alla sju matcher där han vaktat kassen.

Den här säsongen har han 91,1 i räddningsprocent och 2,45 insläppta mål per match med Chiacgo Wolves där han blivit bättre och bättre ju längre säsongen lidit.

Han kan nu få chansen att återigen vakta kassen i NHL, vilket han redan har gjort en gång den här säsongen.

Golden Knights har även Malcolm Subban tillgänglig för spel i nattens match och det är oklart vem som kommer att få stå mellan stolparna mot Carolina.

