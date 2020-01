Skrällen: Modo-backen tar jättekliv på tunga draftrankingen

Tidigare i januari tog Future Considerations ut fem svenskar i NHL-draftens förstarunda i sin januarirapport.

Nu har Bob McKenzie, kanske det tyngsta namnet som släpper draftrankingar, släppt sin "mid-season rapport" där fyra svenskar tar plats bland de 31 bästa – bland annat Modos doldisback William Wallinder.

Föga förvånande är det Alexis Lafrenière som tippas gå först av alla i NHL-draften 2020 när Bob McKenzie släpper sin draftranking med fem månader kvar till draften i Montreal.

Tvåa och tre kommer Quinton Byfield samt tysken Tim Stützle som tagit ett stort kliv uppåt efter sitt fina JVM.

De bäst rankade svenskarna är återigen Lucas Raymond och Alexander Holtz. SHL-duon tros gå femma och sexa enligt McKenzie. Därefter är det ett stort glapp till nästa svensk.

På 21:a plats hittar vi nämligen Modos William Wallinder. 17-åringen har spelat 17 matcher i Hockeyallsvenskan med topplaget och stått för en assist. På Future Considerations rankning var han på en 42:a plats och tar därmed ett jättekliv på draftrankingen inför sommaren.

Luleås Noel Gunler är den fjärde svensken som går i förstarundan enligt Bob McKenzie då han ligger på 27:e plats.

De övriga svenskarna som är med på McKenzies lista är Malmö-backen Helge Grans (41:a) och HV71:s Zion Nybeck som är en av fem spelare som får ett hedersomnämnande bakom de 62 spelare som är med på rankingen.

1. Alexis Lafrenière, fw (Rimouski, QMJHL)

2. Quinton Byfield, c (Sudbury, OHL)

3. Tim Stützle, c (Mannheim, DEL)

4. Jamie Drysdale, b (Erie, OHL)

5. Lucas Raymond, fw (Frölunda, SHL)

6. Alexander Holtz, fw (Djurgården, SHL)

7. Marco Rossi, c (Ottawa, OHL)

8. Cole Perfetti, c (Sagniaw, OHL)

9. Jake Sanderson, b (USA U18, USHL)

10. Jaroslav Askarov, mv (SKA St. Petersburg, KHL)



21. William Wallinder, b (Modo, Hockeyallsvenskan)

27. Noel Gunler, fw (Luleå, SHL)

41. Helge Grans, b (Malmö, SHL)

Hedersomnämnande: Zion Nybeck, fw (HV71 J20, SuperElit)

