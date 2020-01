Oilers skriver långtidskontrakt med busen

Edmonton förlänger med forwarden Zack Kassian. 29-åringen har en stark poängmässigt säsong med 28 poäng på 45 matcher. Nu blir busen kvar i NHL-klubben i fyra år framöver, meddelar Edmonton via sin twitter.

Hans lön landar på 3,2 miljoner dollar per säsong. Kassian är mer känd för sitt fysiska spel men har denna säsong varit en produktiv spelare för Oilers.

The #Oilers have signed forward Zack Kassian to a four-year contract extension! #LetsGoOilers pic.twitter.com/DCLAyoZnXI



— Edmonton Oilers (@EdmontonOilers) January 30, 2020