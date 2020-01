I legendarernas fotspår: ”Väldigt stolt att bära traditionen vidare”

Kiruna har en stolt tradition att producera stora backtalanger som oavsett om det varit via spel i Kiruna AIF, IFK Kiruna eller Kiruna IF gått vidare från spel i Kiruna och gjort sig ett stort namn ute i hockey-Sverige.

Eller vad sägs om namn som Börje Salming, Stig Salming, Lars "Lasse" Karlsson och Eilert "Garvis" Määttä? Lägg därtill Emma Eliasson som gjort en bra bit över 200 landskamper för Damkronorna. Fram till för bara några dagar sedan hade den lilla gruvstaden i de nordligaste delarna av vårt avlånga land producerat sex landslagsbackar.

I går steg det antalet till sju.

"NU FÖRSTÅR MAN HUR JÄVLA STORT DET ÄR"

Som enda debutant tog Skellefteåbacken Jonathan Pudas en av de sju backplatserna i förbundskaptenen Johan Garpenlövs trupp till nästa veckas landslagsturnering hemma i Stockholm.

– Jag fick ett telefonsamtal från (Marcus) Ragnarsson för några dagar sedan, så jag har ett par dagar att smälta det, säger Jonathan Pudas till Hockeysverige.se.

– Jag blev väldigt glad när han ringde. Det var ingenting som jag hade tänkt speciellt mycket på innan, så jag blev nästan lite chockad.

Pudas blir därmed den första Kirunafostrade backen på herrsidan sedan den dåvarande Frölundabacken Jan-Axel Alavaara fick äran att dra på sig Tre Kronor-stassen under säsongen 2001/02.

– Det är ett ganska gediget sällskap, säger Pudas innan han tystnar för en kort stund.

– Salming, ”Lasse” Karlsson… Ja, det är väl nu när du säger det som man förstår hur jävla stort det är egentligen. Det är inte så ofta det händer att spelare, och specifikt backar då, från Kiruna går hela vägen till landslaget… Jag är väldigt stolt att bära traditionen vidare. Nu ska jag njuta så mycket det går bara.

Foto: Ola Westerberg/Bildbyrån



"VELAT HA MED HONOM REDAN FRÅN BÖRJAN"

Förbundskaptenen Johan Garpenlöv var under presskonferensen på Beijers byggvaruhus på Lidingö tydlig med att Skellefteåbacken varit aktuell för trupper tidigare, men att han den senaste tiden gjort sig förtjänt av en landslagschans.

– Han är en spelare som under kommit upp jättemånga gånger under mina tre år här. Han har inte lyckats ta sig in i truppen tidigare, men nu kände vi att han har höjt sin nivå och varit en ledande spelare i Skellefteå. Jonathan har spelet med puck, men tävlar även jättebra i spelet utan puck och det är en viktig del i spelet på den här nivån, sade Garpenlöv i samband med truppresentationen.

– Det ska bli spännande att se honom. Jag har aldrig haft honom tidigare, så det blir en spelare jag får lära känna under den här turneringen.

Även den assisterande förbundskaptenen Marcus Ragnarsson har imponerats av Kirunasonens backspel den här säsongen.

– Pudas är en som jag haft ögonen på och kanske velat ha med honom redan från början. Av olika anledningar har det inte blivit så. Jag tycker han är spelskicklig men också att han tävlar på ett väldigt bra sätt. Det glöder i ögonen på honom då han spelar och det ska bli kul att se vad han kan komma upp till på den här nivån, sade Ragnarsson i en intervju med Hockeysverige.se i går.

Marcus Ragnarsson är imponerad över Pudas insatser den här säsongen.Foto: Daniel Eriksson/Bildbyrån



Pudas har som sagt varit nära att knipa en landslagströja tidigare, men fått vänta fram tills nu på sin chans. Anledningen till att han får chansen nu tror 26-åringen själv beror mångt och mycket på den höjda lägstanivån i hans spel.

– Det är extremt tajt om platserna, så det gäller väl att ha lite flyt och kanske göra lite extra bra matcher när de är och kollar.

– Men jag tycker att mitt spel de sista 20, 25 matcherna har varit väldigt stabilt. Jag har hittat jämnheten som jag tycker att jag saknat tidigare under säsongen. Jag har lyckats hålla en ganska hög lägstanivå och det är väl det i slutändan som gjort att jag nu lyckats ta mig hela vägen in i laget.

UPPFYLLER POJKDRÖMMEN: "DET STÖRSTA I MINA ÖGON"

Att spela i landslaget har varit en livslång dröm för Pudas, som efter år av slit hemma i Kiruna samt via juniorspel i Skellefteå, hockeyallsvenskt spel med Karlskrona, SHL-genombrott i Brynäs och en fortsatt stigande utvecklingskurva i Skellefteå nu får uppfylla sin pojkdröm.

– Det är en dröm som jag alltid har haft. Många drömmer kanske om att spela i NHL, men min dröm har mer alltid varit att få spela i landslaget. Det är det största i mina ögon.

– De senaste åren har jag väl känt att jag kommit närmare att nå det här målet. Jag vet att jag har varit på tapeten tidigare och det har varit en liten morot, då man någonstans ändå känner att man är i närheten. Det är grymt kul att det blir verklighet nu.

Vad har du för förväntningar på allt det här?

– Jag ska åka ner och göra mitt allra bästa. Jag ska njuta av möjligheten, samtidigt som jag ska ta till vara på chansen och ge 100 procent. Jag ska inte hålla tillbaka på någonting. Då är det bättre att det blir fel och att jag har gett allt, än att jag åker dit och bara spelar ”safe”. Det är inte därför jag blivit uttagen i det här landslaget.

SPELAT LANDSLAGSHOCKEY MED NHL-STJÄRNORNA

Faktum är dock att nästa veckas Tre Kronor-turnering faktiskt inte blir första gången som Jonathan Pudas får dra på sig en landslagströja. För tio år sedan spelade Pudas, då hemmahörande i Kiruna IF:s juniorlag, en U17-landslagsturnering i Boden och Uleåborg med det svenska P93-landslaget. Det var första och enda gången som Pudas representerade Sverige i något av juniorlandslagen.



Montage: Bildbyrån & Privat



I det laget fanns spelare som Mika Zibanejad (New York Rangers), Rickard Rakell (Anaheim) och Viktor Arvidsson (Nashville) med. Även Mikael Wikstrand, som också tog en plats i Tre Kronor till nästa veckas turnering, fanns med i laget.

– Då var allt väldigt nytt och man hade väl egentligen inte koll på någonting, säger Pudas med ett skratt.

– Jag minns att Rakell och Zibanejad var med där… Det har ju gått rätt hyfsat för dem. Det blir en lite större grej nu att spela i Globen jämfört med Björknäshallen, kanske. Samtidigt skulle jag väl våga påstå att jag är lite mer mogen nu än för tio år sedan, så jag vet lite mer vad det handlar om idag än vad jag gjorde då.

Nu när du har tagit en plats i Tre Kronor, vad är nästa grej att ”checka av” för dig på listan?

– Ja, du… Först och främst vill jag vinna mot Malmö i morgon (läs: i dag) och sedan börja klättra lite i tabellen. Vi ska in på en topp sex-plats, det måste vi ha som målsättning.

– Sen vill jag så klart gå hela vägen och vinna SM-guld med Skellefteå. Det är det jag har som målsättning och det som ligger mig varmast om hjärtat just nu, avslutar Pudas.