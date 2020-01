Superlöftet avstängd – efter ful huvudtackling

Alexis Lafrenière har en makalös säsong och kommer av allt att döma gå etta i draften i sommar. Men nu tvingas han till ofrivillig vila – efter en huvudtackling i juniorligan QMJHL.

MVP på JVM, guld med Kanada i samma turnering och ledning i juniorligan QMJHL:s poängliga. Superlöftet Alexis Lafrenière har onekligen en riktigt bra säsong och kommer av allt att döma väljas etta i NHL-draften i Montréal i sommar.

Men nu tvingas 18-åringen till ett uppehåll på tre matcher. I går stängdes han nämligen av i tre matcher av QMJHL på grund av den huvudtackling han delade ut när Lafrenières Rimouski Oceanic besegrade Québec Remparts med 4–2 i söndags, skriver Canadian Press.

84 POÄNG PÅ 39 MATCHER

Det var nio sekunder in i den tredje perioden som Alexis Lafrenière sänkte motståndare Thomas Caron med axel rakt i huvudet. Han fick matchstraff för tacklingen.

Lafrenière har noterats för 84 poäng (24+60) på 39 matcher i QMJHL den här säsongen. Han leder poängligan elva poäng före kedjekamraten Cédric Paré.

Alexis Lafrenière has been suspended for 3 games by the QMJHL for delivering a head shot.



