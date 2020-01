Veckans SHL-lag #17

IF Malmö Redhawks - Brynäs IF

Målvakt:

Jonas Gustavsson, Linköping

"Monstret" kommer från en fantastisk vecka där hans Linköping tog tre segrar och där han själv vaktade kassen i två av dessa. På dessa två matcher släppte Gustavsson bara in två mål och noterades för en räddningsprocent på finfina 96,3 procent.

Jonas Gustavsson.Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån

Backar:

Ilari Melart, Växjö (4)

Växjös finske backvärvningen fortsätter att ösa in mål från sin backplats. Den gånga veckan kom ytterligare två mål från Melart som nu står noterad för tolv mål på 28 matcher för Växjö den här säsongen.

Tobias Ekberg, Malmö

Tobias Ekberg är knappast känd som någon stor målskytt, men under veckan som gick hittade Malmöbacken rätt två gånger om (båda gångerna i matchen mot Oskarshamn). Utöver det stod 26-åringen även för ett assist, även det i matchen mot Oskarshamn.

Tobias Ekberg.Foto: Bildbyrån/Christian Örnberg

Forwards:

Joel Lundqvist, Frölunda

Vilken vecka Joel Lundqvist har bakom sig! I torsdags uppmärksammades han stort efter att ha spelat 1 000 tävlingsmatcher för Frölunda och som om inte det vore nog stod han för två mål och ett assist i den matchen. Den trepoängsmatchen följdes upp av ytterligare en trepoängsmatch under lördagen mot Malmö, vilket gör att han har en given plats i veckans SHL-lag.

Joe Whitney, Linköping

Linköping var tillsammans med Rögle det enda lag som spelade tre matcher under veckan som gick. Östgötarna lyckades vinna samtliga tre matcher och förutom starkt målvaktsspel berodde det mycket på Joe Whitneys fina offensiva vecka. Amerikanen stod för två mål och fyra assist under veckan som gick och var således lagets bästa poängplockare under dessa tre matcher.

Einar Emanuelsson, Luleå (2)

Lillebror Emanuelsson sköt tre mål för Luleå den gånga veckan och har kommit igång allt mer i poängproducerandet efter en tyngre höst. 22-åringen gjorde ett mål i bortaförlusten mot Örebro i torsdags innan han blev tvåmålsskytt i lördagens hemmaseger över Brynäs. Totalt står Emanuelsson noterad för 18 poäng på 36 matcher den här säsongen.

Einar Emanuelsson.Foto: Bildbyrån/Simon Eliasson



Veckans...

...återvändare: Efter en strulig första halva av säsongen stod det under söndagen klart att Lias Andersson återvänder till SHL och HV71 för resten av säsongen. 21-åringen blev tidigare under säsongen avstängd av New York Rangers efter att inte ha infunnit sig hos farmarlaget Hartford Wolf Pack. Andersson har bett om att bli bortbytt från Rangers på grund av bristande speltid i NHL, men nu blir det alltså spel hemma i Sverige under resterande delen för 21-åringen som vann SM-guld med HV71 2017.

...återvändare #2: I onsdags kunde Linköping meddela att backen Jonas Junland är tillbaka i klubben efter tre och en halv säsong i Lausanne. 32-åringen tog över kaptensbindeln direkt och fick vara med och vinna i återkomsten mot Färjestad.

Jonas Junland är tillbaka i LHC.Foto: Josefine Loftenius/Bildbyrån



...trendbrott: Efter fem raka förluster kunde HV71 bryta sin dystra trend i lördags då man tog en stark bortaseger mot Rögle. Jönköpingslaget har rasat ned till en åttondeplats i tabellen efter förlustraden och har nu fem poäng upp till Rögle på sjätteplatsen.

...historiska målskytt: Simon Robertsson blev den första spelaren född 2003 att göra mål i SHL då han i lördags sköt Skellefteås 2–1-mål mot Oskarshamn. Han blev därmed också den första U17-spelaren genom tiderna att göra mål i SHL för Skellefteå.

...debut: Det började i moll men slutade i dur för Robin Kovács i sin debut i Örebrotröjan mot sin tidigare klubb Luleå. Kovacs var inne på ett baklängesmål i sitt första byte som Örebrospelare innan han var direkt delaktig i Luleås 0–2-mål senare i perioden. I den tredje perioden stod han dock för två assist och var således en stor anledning till att Örebro kunde vända och vinna matchen med 3–2.

Robin Kovacs stod för två assist i sen debutmatch för Örebro.Foto: Johan Bernström/Bildbyrån



...kontraktsförlängning: Färjestads poängkung Marcus "Lilliz" Nilsson satt på ett utgående avtal, men i samband med torsdagens match mot Växjö meddelade klubben att 28-åringen blir värmlänningarna trogen i ytterligare två säsonger. Poängkungen har dock klausuler för spel utomlands som möjliggör en flytt under dessa två år.

...lättnadens suck: Örebros Aaron Irving drog i torsdags på sig ett nytt matchstraff efter att bara ha hunnit spela en och en halv match för Örebro sedan sin senaste avstängning på fem matcher. Som tur var för Örebro och Irving klarade sig backen utan någon vidare avstängning, då han inte anmäldes till disciplinnämnden för den tackling han delade ut på Luleås Jonas Berglund.

...firande: Broc Little kunde inte hålla sig från att fira Linköpings hemmaseger mot Färjestad – så han valde att göra det fyra sekunder för tidigt. Mitt under gästernas jakt på en kvittering i matchens slutsekunder åkte Broc Little i full fart under mot sarghörnet, långtifrån där pucken var belägen, och firade tillsammans med supportrarna.